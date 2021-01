Article publié le 20/01/2021 à 10:29 | Lu 953 fois Mutuelle santé : un tiers des seniors prêt à changer !





Le comparateur d’assurances Magnolia.fr et Poll & Roll ont interrogé les retraités sur leurs besoins en matière d’assurance santé à travers un sondage inédit* qui montre que les 14,5 millions de seniors présents sur notre territoire sont ceux qui décideront de ce à quoi ressemblera le nouveau paysage de ce marché. Comment ce public senior va profiter de ce nouveau droit ? Est-il prêt à changer de complémentaire santé dès demain ? Pour quels motifs ?





Or, il faut savoir que depuis le 1er décembre 2020, une nouvelle loi permet à l’assuré de choisir la complémentaire santé la plus adaptée pour compléter la prise en charge de la Sécurité Sociale.



Concrètement,



Ce dispositif s’adressant exclusivement aux retraités et aux travailleurs non-salariés devrait permettre de changer plus facilement de mutuelle si elle s’avère peu adaptée à leur situation (niveau de garanties peu cohérents, tarifs trop élevés…).



Cette mesure concerne plus de 18 millions de personnes et peut totalement bouleverser le marché de la complémentaire santé en France.



En raison de la nécessité de soins de plus en plus importante au fil des années, la moitié (53%) des sondés connait précisément le cout mensuel de leurs cotisations. Pratiquement les trois-quarts (72%) affirment bien connaitre leur niveau de garantie et semblent, en grande majorité, très bien maîtriser leurs dépenses en termes de santé.



Cependant, et malgré ce niveau de connaissance, un petit tiers (30%) indique qu’ils seraient cependant intéressés par la possibilité de bénéficier de ce droit prochainement. Pour autant, moins de 30% seraient prêts à passer le cap : seuls 7% sont très intéressés et un petit quart (21%) assez intéressé contre 43% peu intéressés et 30% pas du tout intéressés.



Toujours selon ce sondage, pour près des deux-tiers (64%), bénéficier d’un meilleur niveau de garanties est un critère déterminant pour le changement de contrat. Quant à la baisse du coût des cotisations, elle est un facteur important pour 42% des retraités.



Les trois-quarts (73%) des sondés se déclarent déjà satisfaits de leur contrat actuel. Seulement un petit tiers (30%) des seniors évoque comme raison principale la crainte de se « faire avoir » par une nouvelle mutuelle, dont le niveau de remboursement serait moindre ou la compréhension du niveau de couverture complexe.



L’appréhension de devoir gérer de l’administratif ne touche que 9% des sondés et seulement 2% ne se lanceraient pas dans un changement de contrat par manque de connaissance de la procédure pour le faire.



Pour faire le bon choix, il est indispensable de comparer les meilleures mutuelles du marché. Les comparateurs en ligne sont des outils qui facilitent les démarches, de la sélection à la souscription du contrat le plus compétitif. En plus de ses éléments personnels, il est important de tenir compte d'autres paramètres pour étudier le niveau de couverture adapté, comme le taux et le délai de remboursement, les exclusions de garantie ou le délai de carence.



*Méthodologie : sondage réalisé du 18/12/2O20 au 21/12/2020 sur un échantillon de 500 retraités âgées de moins de 85 ans avec Poll&Roll

