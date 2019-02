Article publié le 27/02/2019 à 02:15 | Lu 119 fois Mudra : le yoga des doigts Les éditions Flammarion vont publier le 13 mars prochain, « Mudra, le yoga des doigts » de Juliette Dumas et Locana Sansregret, un ouvrage très pédagogique qui propose de découvrir ces gestes simples qui permettent de canaliser les énergies de notre corps, de les faire circuler et surtout, de les sceller. Détails.

Voici une pratique encore largement méconnue : le Mudra. Et qui peut intéresser directement les seniors dans la mesure où ils peuvent se pratiquer assez facilement à tout âge et qu’ils sont censés agir sur de nombreux maux de l’âge.



Selon la tradition yogique, on retrouve sur les doigts et dans les mains (tous comme sous les pieds dans la réflexologie) des points qui renvoient à certaines parties ou à certaines fonctions du corps. Dès lors que ces points sont stimulés, ces derniers stimulent par écho les parties ou organes de notre corps.



Il suffit d’observer les photos de postures de yoga pour s’apercevoir que les mudras se retrouvent sur presque tous les clichés. Généralement, on y voit des doigts organisés en petits gestes délicats. D’ailleurs, en sanscrit, Mudra signifie un geste, un sceau ou un symbole.



Dans cet esprit bien-être très en vogue, cet ouvrage très pédagogique et pratique propose une sélection de près de 150 mudra pour gérer, apaiser les états émotionnels et les petits maux du quotidien les plus fréquents. Une véritable trousse à pharmacie pour mieux dormir, être moins stressé, plus concentré, moins en colère ou plus joyeux…



À l’origine du livre, Juliette Dumas. À ses côtés, Locana Sansregret, experte en mudra depuis quarante ans, a veillé à la précision et au respect de la pratique et Clémentine du Pontavice, illustratrice, donne de l’élégance aux gestes et de la poésie chic à l’ensemble. Le bien-être au bout des doigts.









