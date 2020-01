Article publié le 07/01/2020 à 02:00 | Lu 102 fois Moselle : un octogénaire aurait tué sa femme dans des conditions violentes Triste fait divers qui montre bien que la violence faite aux femmes n’est pas l’apanage des jeunes générations… En effet, le week-end dernier, selon une information de 20 minutes avec l’AFP, un homme de 80 ans aurait tué sa femme de 80 ans dans le village d’Ars-sur-Moselle en Moselle.

Alors que la France est depuis quelques mois déjà, en plein débat sur la violence faite aux femmes et sur les conséquences dramatiques voire parfois, malheureusement fatales, voici un fait divers qui illustre bien le fait que la maltraitance des femmes n’est pas l’apanage des jeunes ou des adultes.



De fait, apparemment, en matière de violence envers les femmes, les ainés ne sont pas en reste… Ainsi, le week-end dernier, une habitante octogénaire du village d’Ars-sur-Moselle serait morte dans des conditions violentes, sous les coups de son époux, également octogénaire.



L’homme a d’abord fait l’objet d’une garde à vue avant d’être placé en hôpital psychiatrique. « Tous les éléments portent à penser qu’il s’agit d’un drame familial » a précisé le parquet, ajoutant qu’une autopsie devait être réalisée en début de semaine.



Ce type de fait divers reste relativement rare, mais en septembre 2019, un nonagénaire avait tué sa femme à coups de canne dans le Tarn…











Dans la même rubrique : < > Kane Tanaka : la personne la plus âgée au monde vient de fêter ses 117 ans Fêtes de fin d'année et... faux vendeurs de calendriers !