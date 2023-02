Monte-escalier : quels sont ses avantages ? Entraînant une perte de mobilité, l'avancée en âge peut rendre une personne moins autonome... Pour les seniors, il s'avère alors plus difficile de marcher et surtout, monter les escaliers peut aussi devenir une épreuve pour eux. Afin de leur permettre de monter ou de descendre les marches en toute quiétude, la meilleure solution est d'installer un monte-escalier. Sécurisant, cet équipement contribue à limiter les risques de chute.







Conçu pour aider les personnes âgées à gravir les marches (à la montée mais aussi à la descente) en toute tranquillité, un monte escalier présente de nombreux avantages.

Renforcer la sécurité Intégrant des fonctionnalités modernes, ces dispositifs élévateurs permettent d'optimiser la sécurité des utilisateurs âgés. En règle générale, ils sont munis d'une ceinture et d'un détecteur d'obstacle. Ce dernier repère les obstacles qui peuvent se trouver sur sa route, empêchant l'avancement de l'appareil.



Important pour éviter les éventuels accidents, il déclenche l'arrêt immédiat et/ou le blocage de l'équipement. A noter aussi que les modèles récents disposent d'un fonctionnement sur batterie ; cela évite l'arrêt de l'appareil en cas de panne de courant…



Améliorer le confort



De nos jours, un monte-escalier intègre des options innovantes qui améliorent davantage le confort comme :

une assise stable qui convient aux conditions physiques de l’ainé ;

un fauteuil réglable en hauteur ;

un fauteuil pivotant : afin de faciliter la sortie ;

et enfin, une assise rembourrée pour plus de confort. Installer un dispositif d'élévation dans sa maison apporte un véritable confort supplémentaire. Muni d'accoudoirs, il est simple à utiliser : il suffit en fait d'appuyer sur un bouton afin d'accéder aux étages... Vous n'avez plus besoin de gravir les marches. Les risques de chute sont diminués.

Conserver l'autonomie Vieillir à la maison, tel est le souhait de la plupart des personnes âgées. Et c’est bien légitime. Pour assurer un bon maintien à domicile, des équipements spécifiques sont nécessaires.



Parmi eux, figure bien évidemment, le monte-escalier. Indispensable, cet appareil permet à votre proche âgé de rester le plus longtemps possible dans sa maison sans perdre en mobilité.



Grâce à cet élévateur, il peut continuer à mener sa vie quotidienne tout en profitant de son cadre de vie et ce, en toute liberté. Par ailleurs, ce dispositif constitue un allié de taille pour les ainés souhaitant retrouver leur indépendance. Ils peuvent en effet se déplacer seuls et en toute autonomie sans avoir à demander de l'aide !

Éviter les gros travaux d'adaptation Contrairement à ce que l’on imagine, une chaise élévatrice ne demande pas d'entreprendre de gros travaux d'aménagement.



Pouvant convenir à tout type d'intérieur, elle se fixe sur des rails posés sur les marches de l'escalier et au mur. Disponible en plusieurs formes, l'appareil peut s'adapter à votre escalier existant, quel que soit son modèle. La configuration globale de votre maison reste ainsi inchangée.

Quels sont les différents types de monte-escaliers ? Pour garantir une utilisation confortable, il est recommandé de choisir le modèle (droit ou tournant) qui corresponde le mieux aux besoins de la personne âgée.



Si cette dernière se déplace en fauteuil roulant, misez plutôt sur le modèle plateforme. Fonctionnant comme un ascenseur, il vous offre la possibilité de monter facilement à l'étage sans quitter l'assise de votre fauteuil roulant.



Et pour les seniors qui souffrent de douleurs articulaires, l'option position debout reste toutefois la plus adaptée. Ils n'ont pas besoin de s'asseoir pour gravir les étages. Pour les autres, le modèle avec siège reste le plus courant.

Quel est le prix d'un monte-escalier ?



Il faut savoir que pour financer l'achat de cet appareil, vous pouvez bénéficier des subventions de la part des organismes dédiés ou de l'État. Pour avoir une idée sur le budget à consacrer à l'installation de cet équipement, il convient de demander un devis auprès des professionnels. En ce qui concerne le prix d'un monte-escalier , celui-ci varie bien évidemment en fonction du modèle choisi. Les dispositifs embarquant plus de fonctions sont les plus chers à l'achat. Toutefois, ils offrent un confort et une sécurité accrue.

Article publié le 15/02/2023 à 01:00 | Lu 75 fois