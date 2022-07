Article publié le 15/07/2022 à 01:00 | Lu 167 fois Monkeypox info service : un dispositif d'écoute pour répondre aux questions sur la variole du singe





Le 13 juillet 2022, un dispositif d’écoute a été ouvert afin de répondre aux questions suscitées par la variole du singe. Subventionné par Santé publique France et portée par SIS Association*, « Monkeypox info service » est accessible tous les jours de 8h à 23h, au numéro vert 0 801 90 80 69 (appel et services gratuits, anonyme et confidentiel).

La variole du singe ou Monkeypox se diffuse dans le monde, touchant plus d’une cinquantaine de pays hors de la zone habituelle où elle circule. Cette maladie soulève de nombreuses questions auxquelles le dispositif « Monkeypox info service » permettra de répondre, sur la base des connaissances scientifiques actuelles.



Ce dispositif a en charge d’accompagner les messages de prévention et les mesures de protection, d’informer sur les symptômes, les traitements et la vaccination, de conseiller et d’orienter vers les dispositifs de prise en charge.



Les utilisateurs pourront y trouver l’écoute et les réponses à toutes les questions qu’ils se posent.



• Autour de la maladie elle-même : ce qu’est le Monkeypox, ses symptômes, ses modes de transmission, les situations à risque et comment s’en protéger au mieux.

• La conduite à tenir en cas de contact avec une personne malade

• Si l’infection à Monkeypox est contractée, les mesures d’isolement préconisées (3 semaines).

• Le parcours de soin : comment est fait le diagnostic, avec quel type de test et en quoi il consiste ? Quelles sont les étapes de prise en charge médicale si l’on est malade ou contact à risque ? Quels sont les traitements qui peuvent être prescrits ?

• Des informations sur la vaccination : à qui elle s’adresse et quels sont ses éventuels effets secondaires, la surveillance mise en place pour les personnes vaccinées ou encore la protection que confère le vaccin contre la variole.

• Et toutes les autres questions diverses que cette maladie peut susciter : quelle est la différence entre la variole et l’infection à Monkeypox virus ? Lorsqu’on a déjà eu la varicelle, peut-on contracter l’infection à Monkeypox ?...



Les écoutants bénéficient d’une formation continue, tout au long de leur mission, assurée par la coordinatrice médicale. Ils peuvent s’appuyer sur des fiches d’aide à la réponse régulièrement actualisées.



Enfin, un annuaire mis à jour quotidiennement permettra d’orienter les utilisateurs vers les structures de diagnostic, les centres de vaccination.









