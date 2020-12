Monique Simonini, 82 ans : Super Mamie 2020

En tout, onze Super Mamies élues dans les quatre coins de France étaient en lice pour cette édition 2020… C’est un jury présidé par Jeane Manson et les internautes (qui ont été 130.000 derrière leur écran) qui ont voté pour élire la super mamie France 2020 !



Cette année, c’est donc Marseille qui est à l’honneur puisque Monique Simonini, 82 ans, était la Super Mamie ES13. Elle est maman de deux enfants et grand-mère de quatre petits-enfants.



Cette octogénaire pleine d’allant était agent du Port Autonome de Marseille. Eric, son fils, a présenté une joyeuse et dynamique maman de 82 printemps, qui malgré une enfance difficile, n’a jamais baissé les bras et n’a eu de cesse de chérir et chouchouter les siens.



Cette mamie pratique les sports de combat avec Kelly, sa petite fille, championne de France de Self Défense, qui lui enseigne la discipline. D’ailleurs, pour sa séquence « challenge », elle a effectué une

démonstration de boxe et de self défense. Pas étonnant que ses petits-enfants la surnomment : « Super Mamie Boum ! ». Il lui reste encore deux rêves à réaliser : voler en montgolfière et de faire un tour du monde.



En raison de la crise sanitaire cette 24ème finale nationale, initialement programmée dans une salle de spectacle en public, s’est transformée en une élection virtuelle, enregistrée dans le format d’une émission de variétés.