Article publié le 16/05/2018 à 05:15 | Lu 223 fois Monica Bellucci, 53 ans, égérie de Nivea A 53 ans, l’actrice italienne et francophone Monica Bellucci, devient l’une des égéries de la marque Nivea (groupe Beiersdorf), dans le cadre de sa philosophie « co-ageing » qui revendique l’acceptation des signes du vieillissement. Un film publicitaire sera diffusé la semaine prochaine pour la promotion des produits « Hyaluron Cellular Filler ».

Cette nouvelle campagne de pub -film de 30 secondes- tournée avec Monica Bellucci par Bruno Aveillan sera visible d’ici le 21 mai prochain. Elle fera la promotion de la crème Hyaluron Cellular Filler à base d’acide hyaluronique, un composant très prisé dans la réduction des rides depuis quelques années déjà.



Précisons que l’un des points importants de cette nouvelle campagne est le fait que Nivea ait opté délibérément pour le terme co-ageing (« co-vieillissement » en français) plutôt qu’anti-âge, terminaison de plus en plus critiquée d’ailleurs.



Contrairement à l’anti-âge, le co-ageing vise à montrer que le marque « œuvre » en partenariat avec ses clientes pour gérer les effets du temps qui passe. Il s’agit ici de sublimer ces quinquas-sexa-septua plutôt que de les rajeunir à tout prix ! Un véritable tournant dans la communication senior.



« Il faut accepter le temps qui passe : dans un monde où on a tous peur de vieillir, le fait de dire qu’on peut continuer à aimer et à être aimé, même si on a plus la beauté biologique, je trouve que c’est une image magnifique », indique la comédienne dont la signature sera inscrite sur les packagings de cette gamme de cosmétiques qui s’adresse aux femmes de plus de 50 ans.



Rappelons qu’il y a deux ans, Monica Belluci était en couverture du magazine Lui.