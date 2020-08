Article publié le 24/08/2020 à 10:40 | Lu 165 fois Mon assiette et moi : le livre de Geneviève Mahin qui apaise votre relation à l'alimentation





Geneviève Mahin, vient de publier aux éditions Racine, Mon assiette et moi, comment apaiser ma relation à l’alimentation. Un ouvrage de 296 pages (29,95 euros) bien documenté (50 recettes) et accessible à toutes qui apporte tout ce qu’une femme doit s’approprier pour faire la paix avec son alimentation.

Dans notre société où l’apparence vaut parfois plus que l’or, nous sommes en permanence confrontés à un message paradoxal qui multiplie les injonctions à suivre des régimes tout en proposant, paradoxalement, des produits riches et ultra-transformés à foison.



Le résultat, c’est non seulement ce fameux effet yo-yo qui conduit à prendre encore plus de poids dès la fin du régime, mais aussi, une souffrance psychologique qui ne fait que s’accentuer au cours du temps… Avec un sentiment d’échec, de culpabilité, de dévalorisation, de perte de confiance et d'estime de soi.



Une situation que connaît bien Geneviève Mahin, l’auteur de “Mon assiette et moi”. Formée en nutrithérapie, psychothérapie et cuisine saine, elle accompagne en ligne et en cabinet les femmes qui souhaitent sortir de l’engrenage des régimes yo-yo et se sentir libres de manger…



« Je reste personnellement persuadée qu’on ne peut pas séparer poids d’équilibre, santé, image de soi et émotions » indique l’auteur. Et de poursuivre : « or, je constate dans mes accompagnements que cette relation est souvent ignorée ».



Pour aider toutes les femmes en souffrance avec leur assiette, Geneviève s’appuie sur le concept des 3 colimaçons™, une approche qui traite tous les facteurs influençant la relation à l’alimentation : les produits et leur transformation, les émotions, la chronobiologie nutritionnelle, les croyances, l’histoire personnelle, les conditionnements, les habitudes, le fonctionnement du corps, etc.



Les 3 colimaçons sont les suivants : le fonctionnement du corps et le contenu de l’assiette ; l’accueil des émotions et la façon de les mettre à notre service ; et la transformation des comportements et conditionnements à l’aide de l’alimentation consciente et de la reprogrammation neuronale.



« Avec ces trois colimaçons qui finiront par ne plus vous quitter, vous retrouverez le plaisir d’être vous et de manger ce dont vous avez envie, quand vous en avez envie, sans vous culpabiliser et sans compter » assure l’auteur.



Dans ce livre, Geneviève Mahin propose des pistes et des outils concrets pour que chacune puisse retrouver de la sérénité face à son assiette et ainsi petit à petit retrouver sa silhouette.



Au sommaire, des recettes saines et gourmandes (sans lait, ni gluten), des expériences d’alimentation consciente, des exercices d’auto-coaching et du travail personnel. A noter également un accès à tous ses cours de cuisine (végétarienne, différentes cuissons, chronobiologie nutritionnelle, utilisation des graisses...) pour les réaliser sans prise de tête.









