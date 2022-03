Article publié le 01/03/2022 à 01:00 | Lu 222 fois "Mon Psy" : 8 séances d'accompagnement psychologique remboursées par an





Vous souffrez de troubles anxieux ou de troubles dépressifs ? Vous souffrez de troubles du comportement alimentaire ? Vous avez des problèmes de consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis ? Vous souhaitez consulter un psychologue ? À partir d'avril 2022 et à certaines conditions, vous pourrez, grâce au dispositif « Mon Psy » bénéficier du remboursement de 8 séances d'accompagnement psychologique par an.

Le dispositif "Mon Psy"

Annoncé en septembre dernier, les conditions d'éligibilité du dispositif « Mon Psy » ont été clarifiées.



Ce dispositif sera disponible dès le mois d'avril 2022 et permettra aux patients, de plus de 3 ans et atteints de troubles psychiques légers à modérés, de bénéficier du remboursement de 8 séances d'accompagnement psychologique par an.



Quelles sont les conditions pour le patient ?

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut :

- être âgé d'au moins 3 ans et présenter des troubles légers à modérés (anxiété, déprime, angoisse, problème de consommation de tabac, alcool ou cannabis, trouble du comportement alimentaire) ;

- être adressé à un psychologue par son médecin traitant grâce à un courrier ;

s'adresser à un psychologue conventionné.

- Quelles conditions doit respecter le psychologue ?



Du côté des psychologues, les séances pourront être remboursées à certaines conditions.



Le psychologue choisi doit :

- être inscrit auprès de son agence régionale ;

- avoir une expérience professionnelle (en psychologie clinique ou en psychopathologie) de 3 ans minimum ;

- participer au dispositif et doit avoir conclu une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie.



À savoir : les psychologues peuvent, dès maintenant, candidater en ligne pour faire partie du dispositif. En avril 2022, la liste des psychologues faisant partie du dispositif sera consultable en ligne.



