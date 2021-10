Article publié le 15/10/2021 à 09:13 | Lu 1552 fois Mobil'Ainés 2021 : 160 binômes pour cette nouvelle édition à Mérignac





La Mobil’Aînés 2021, marche en déambulateur à roulettes organisée en binômes intergénérationnels, s’est tenue le 12 mai à Bordeaux et « sous l’eau ». Alors que le temps donnait envie de rester au sec et au chaud, près de la moitié des personnes âgées inscrites ont participé et ont été ovationnées à leur arrivée !



La 9ème édition de laMobil’Aînés a enregistré un record d’inscriptions le 8 octobre dernier à Mérignac (Gironde) : en tout, 160 binômes intergénérationnels ont marché ensemble sous le soleil. Toutes les conditions d’un succès étaient réunies. Le ciel s’est montré bienveillant, à l’image de l’ambiance de la courte marche, de la Mobil’Danse et du spectacle de la Mobil’Chorale qui a suivi.



Créée en 2016 par l’Association Prendre Soin du Lien, cette rencontre est une marche en binômes intergénérationnels qui encourage la mobilité des âgés dans l’espace public et l’utilisation d’aide à la marche comme le rolateur (déambulateur à roulettes).



Plus concrètement, il s’agit de faire évoluer le regard de la société sur la vieillesse ; et c’est ô combien nécessaire... Solidarité, bienveillance, écoute, humour et bonne humeur en sont les éléments constitutifs. Lors de cette « course » qui s’est donc tenue à Mérignac, les aînés ont pu évoluer en duos, en plein cœur de ville, pour marquer les esprits et faire bouger les lignes.



A noter que les établissements médico-sociaux deviennent de plus en plus acteurs de cette course. Ainsi, selon les organisateurs, 33 établissements, résidences autonomie ou services et Ehpad se sont mobilisés pour y participer cette année.



A cette occasion, ont été remises les récompenses aux établissements gagnants du concours photos Facebook « Rolateurs en scène ». Ils ont été mis à l’honneur ainsi que les animateurs en gérontologie, très impliqués et participatifs. Des tablettes leur ont été offertes.



2022 sera l’année de la 10ème édition de la Mobil’Aînés ! Une nouvelle idée originale reste à trouver pour conserver l’esprit innovant de cet événement. Toutes les propositions seront les bienvenues !









