Mille et une idées pour être un grand-parent génial de Sophie Gallet (livre)

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, Mille et une idées pour être un grand parent génial, un livre sorti le mois dernier, proposé aux éditions First par Sophie Gallet, maman de deux enfants et fondatrice d’un site Internet intergénérationnel baptisé Grand Mercredi.



Dans cet ouvrage, l’auteur vous dévoile tout ce qu’il faut savoir pour partager des moments heureux avec ses petits-enfants.



Une sorte de « nouvelle bible des grands-parents » pour trouver, en 6 chapitres, tous les conseils, toutes les situations de sa vie de papi et mamie et être paré pour les journées « petits-enfants » (pas toujours simples à gérer ! ).



Ce guide qui se veut « positif » et « très pratique » aborde les thèmes du quotidien du grand-parent, et parmi les quelques questions abordées :

• comment gérer les vacances et organiser les jours de fêtes (autant définir sa disponibilité que déjà imaginer et planifier l’agenda, se préparer)

• les petits-enfants viennent déjeuner toutes les semaines, comment aborder ces moments privilégiés

• créer des souvenirs avec eux, à table, en voiture, à l’extérieur comme en intérieur

• comment communiquer à distance

• comment les faire parler ; les conseils pour partager de la bonne manière

• trouver sa place par rapport aux parents (à ses enfants donc) ; les « bourdes » à éviter, les infos à demander, comment raconter les moments partagés avec les enfants, construire une nouvelle relation avec ses enfants.



Rappelons que cet auteur est une spécialiste des relations enfants et grands-parents et qu’elle a d’ores et déjà publié d’autres ouvrages sur cette thématique.







