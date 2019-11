Article publié le 07/11/2019 à 01:00 | Lu 71 fois Miha Bodytec : faire du sport tout en protégeant vos articulations On le sait, il convient de faire du sport pour bien vieillir. Seulement voilà, certaines activités physiques peuvent être déconseillées pour certaines pathologies (douleurs articulaires, de cartilage, etc.) ou circonstances (blessures récentes ou rééducation). C’est dans ce contexte qu’a été créé Miha Bodytec, une activité sportive qui protège les articulations.





Oui mais voilà, certaines pratiques sportives peuvent être déconseillées aux seniors à cause de certaines pathologies (douleurs articulaires, de cartilage, etc.) ou circonstances (blessures récentes ou rééducation). C’est notamment le cas des activités avec de lourdes charges ou à fort impact (tennis, running…).



Dans ce contexte, la technique Miha Bodytec s’annonce comme une « discipline vers laquelle se tourner pour ménager ses articulations tout en travaillant en profondeur ». De quoi s’agit-il exactement ? D’un entraînement par électrostimulation globale qui propose depuis 2007, des séances encadrées par un coach certifié où tout le matériel est fourni. En seulement 20 minutes, elles permettent d’obtenir l’équivalent de 4 heures en salle de sport traditionnelle en termes de temps de travail en stimulant 8 zones en simultané.



Un des atouts de cette technique, selon les responsables, est « qu'il s’agit d’une pratique sportive à faible impact pour les articulations puisqu’elle n’implique pas de chocs (ni sauts, ni course sur place) préservant ainsi celles-ci de tout traumatisme. Elle se veut particulièrement efficace pour préserver son corps tout en renforçant de façon rapide et efficace sa musculature ; ce qui contribue à protéger ses articulations.



En effet, pour éviter douleurs et désagréments, les articulations doivent être stables et pour cela il est nécessaire de renforcer la musculature qui les soutient. Avoir un corps tonique limite ainsi les risques de traumatismes sur les articulations ainsi que les douleurs liées à l’arthrose.



Tarifs :

En centre : à partir de 45€ la séance / 350€ les 10 séances avec une séance d’essai offerte.

À domicile : à partir de 80€ la séance

