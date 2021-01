Article publié le 27/01/2021 à 14:00 | Lu 185 fois Mieux respirer grâce à la cure thermale





De nombreuses affections des voies respiratoires sont prises en charge lors d’une cure thermale. Véritable alternative, le thermalisme permettra à toute la famille d’apaiser ses gênes respiratoires.





La richesse en minéraux de l’eau thermale (zinc, souffre, cuivre, bicarbonate, chlorure de sodium…) lui confère une multitude de propriétés : anti-inflammatoire, anti-infectieuse, décongestionnante et cicatrisante. L’ensemble des soins réalisés lors d’une cure thermale permettra de désencombrer et d’assainir les muqueuses de la sphère ORL et ainsi de réduire les gênes dans le temps.



Quels sont les soins thermaux réalisés lors d’une cure thermale en voies respiratoires ?

Durant une cure thermale, le curiste se voit prodiguer différents soins, préalablement prescrits lors d’une consultation avec le médecin thermal. Chaque prescription est propre à chaque patient afin de s’adapter à son état de santé et à sa pathologie. On retrouvera généralement des soins tels que : l’irrigation, l’inhalation, la pulvérisation, la nébulisation, la douche (locale, générale…) et le bain.



Qui peut bénéficier d’une cure thermale ?

Toutes les personnes (enfant et adulte) ayant une pathologie chronique peuvent être traitées par la médecine thermale. Une cure thermale conventionnée dure 21 jours. Prise en charge partiellement par l’Assurance maladie, une cure thermale doit être prescrite par un médecin traitant ou spécialiste.



Où faire une cure thermale en voies respiratoires ?

L’orientation en voies respiratoires est présente dans de nombreux établissements thermaux français. Vous retrouverez une liste détaillée de tous les établissements thermaux pouvant vous accueillir sur



En fonction de la pathologie à traiter et de la station thermale, des programmes d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) peuvent être disponible. Les programmes d’ETP s’adressent aux patients atteints d’une maladie dite « chronique » et se déroulent en parallèle des soins d’une cure thermale.



Le programme d’Éducation Thérapeutique est constitué de différents ateliers réalisés par des professionnels multidisciplinaires. L’ensemble des ateliers a pour objectif de faire comprendre au patient sa maladie par l’acquisition de compétences (savoir sur sa pathologie et les traitements liés) et de gestes adaptés (pratique d’une activité physique, alimentation adaptée, gestion du stress). Cela permet de rendre le patient acteur de sa maladie et donc plus autonome.



