Mieux comprendre les différents systèmes de retraite Les systèmes de retraite à travers le monde reposent principalement sur trois modèles : la répartition, la capitalisation et les systèmes mixtes. La répartition, adoptée dans des pays comme la France et l'Allemagne, fonctionne sur un principe de solidarité intergénérationnelle où les actifs financent les pensions des retraités. Le point avec Hello Masters*. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 24/03/2025

Ce modèle précité, garantit un revenu à tous, indépendamment de leur situation individuelle, et reste moins exposé aux fluctuations des marchés financiers.



Toutefois, il dépend fortement du ratio actifs/retraités, ce qui le fragilise face au vieillissement démographique et nécessite des ajustements fréquents.



À l’opposé, la capitalisation, pratiquée aux États-Unis et au Chili, repose sur l’épargne individuelle via des fonds de pension et des placements. Elle offre une plus grande liberté de gestion et peut générer des rendements élevés, mais elle est soumise aux aléas économiques et peut accentuer les inégalités.



Entre ces deux extrêmes, les systèmes mixtes, comme en Suède ou aux Pays-Bas, combinent les avantages des deux approches : ils assurent une base de sécurité grâce à la répartition tout en permettant un complément de revenus via la capitalisation.



Toutefois, leur gestion est plus complexe et nécessite un équilibre constant pour éviter les déséquilibres.



En résumé, chaque modèle présente des atouts et des limites : la répartition garantit une solidarité mais souffre du vieillissement de la population, la capitalisation offre plus de flexibilité mais expose aux risques financiers et, les systèmes hybrides cherchent un compromis entre sécurité et performance au prix d’une gestion plus exigeante.



Les systèmes de retraite varient d’un pays à l’autre, influencés par des facteurs historiques, démographiques économiques.



Deux indicateurs clés permettent de comparer leur efficacité : l’âge de départ à la retraite et le taux de remplacement des pensions. L’âge légal de départ, généralement fixé entre 62 et 67 ans, impacte directement la durée passée en retraite, qui dépend aussi de l’espérance de vie.



Certains pays, comme les Pays-Bas et l’Italie, adaptent cet âge en fonction de l’évolution de l’espérance de vie, tandis que la Chine, où l’âge de départ est plus bas, prévoit de le relever face au vieillissement démographique.



Le taux de remplacement net mesure le pourcentage du dernier salaire perçu à la retraite. Plus il est élevé, plus le niveau de vie est préservé après la vie active.



Les pays du Sud de l’Europe, comme l’Espagne et l’Italie, affichent des taux élevés, bien que leur viabilité à long terme pose question. À l’inverse, les pays anglo-saxons, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, privilégient l’épargne individuelle, entraînant des taux plus faibles.



En France, le système de répartition assure un taux élevé, mais au prix d’un coût financier important.



Un autre élément déterminant est le montant moyen des pensions, qui varie selon le mode de financement adopté (répartition, capitalisation ou mixte).



Par exemple, en Allemagne, le recours aux compléments privés explique des pensions souvent inférieures à celles de la France. Chaque pays doit trouver un équilibre entre solidarité intergénérationnelle, effort individuel et soutenabilité financière.



Avec le vieillissement de la population et l’évolution des carrières, la plupart des systèmes devront être repensés pour rester viables à long terme.





