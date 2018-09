Michelin Collectors Store : le Bibendum relance sa collection d'objets

Aujourd’hui, à l’occasion des 120 ans de la maison, c’est une boutique en ligne qui offre aux amateurs plus de 400 objets différents dédiés -entre autre au célèbre Bibendum- dont l’année de naissance remonte à 1898.



Des reproductions d’objets anciens issus du patrimoine Michelin, des créations contemporaines créées par des artistes et des artisans constituent la « Michelin Collectors Store ». Dans l’immédiat, ce sont une quarantaine d’objets qui est proposée. Les amateurs peuvent ainsi choisir entre des livres, des figurines, des plaques émaillées, des sérigraphies ou des véhicules miniatures. Le tout dans une gamme de prix qui oscille entre 19 et 825 euros.



On retiendra notamment un livre de reproduction des archives du patrimoine de Michelin qui contient près de 600 illustrations. Tiré à 1.898 exemplaires cet ouvrage de grand format est le premier d’une série qui devrait comprendre 15 volumes.



Cette nouvelle collection d’objets va donner des idées à tous ceux qui en cherchent pour leurs prochains cadeaux de Noël.

Joël Chassaing-Cuvillier