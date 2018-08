Article publié le 29/08/2018 à 11:18 | Lu 126 fois Michel Cymes et Jean-Jacques Goldman : personnalités préférées des Français A l’occasion de la rentrée 2018 du PAF, le Cogedim Club vient de dévoiler la 3ème vague des résultats de l’édition 2018 de son Baromètre annuel 55+ Cogedim Club réalisé par l’IFOP* : pour près d’un senior sur six, Michel Cymes (61 ans) et Jean-Jacques Goldman (66 ans) sont les personnalités qui valorisent le plus leur image.

Cette année, c’est Michel Cymes qui occupe le haut du podium de ce classement. De fait, selon 14% des personnes âgées de 55 ans et plus, le « bon docteur » du petit écran âgé de 61 ans et qui n’a pas sa langue dans sa poche, est aussi la personnalité qui valorise le plus leur image.



Une place privilégiée qu’il n’occupe pas seul puisqu’il doit la partager ex-aequo avec Jean-Jacques Goldman. Redevenu personnalité préférée des Français en 2017, le chanteur-compositeur occupe aussi aujourd’hui une place de choix dans le coeur des seniors. Une place d’autant plus forte que l’homme n’est présent que par ses chansons. En effet, depuis des années, il n’apparait quasiment plus en public…



A noter également la chanteuse et actrice Line Renaud (90 ans) et le présentateur Jean-Pierre Pernaut (68 ans) qui font leur retour dans le trio de tête et arrivent à égalité en deuxième position (13%), devant la comédienne Anny Duperey (71 ans) une habituée de ce classement (12%).



Comme le précise le communiqué de 55+ Cogedim Club, « la préférence pour chaque personnalité varie en fonction de l’actualité mais aussi de l’âge, notamment entre la génération des 55-64 ans et celles des 75 ans et plus ».



Ainsi, alors que Michel Cymes convainc toutes les générations parmi les seniors, Jean-Jacques Goldman est préféré par les plus jeunes (17% chez les 55-64 ans contre 8% des 75 ans et plus). A l’inverse, et sans trop de surprise, des personnalités plus âgées comme Line Renaud (8% chez les 55-64 ans contre 19% des 75 ans et plus) sont préférées des seniors plus âgés.



*Rappelons que chaque année, ce sondage dédié à l’observation des modes de vie des seniors âgés de 55 ans et plus propose le palmarès de l’année en cours des personnalités qui représentent le mieux les 55 ans et plus.











Dans la même rubrique : < > Corée du nord : une mère de 92 ans revoit son fils pour la première fois en 68 ans Etats-Unis : un coup de Taser contre une nonagénaire