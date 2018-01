Article publié le 16/01/2018 à 01:00 | Lu 85 fois Mezzo : nouveau vidéo-agrandisseur pour retrouver le gout de lire La société française Visiole de Palaiseau (Hauts-de-Seine) a récemment lancé sa nouvelle gamme de vidéo-agrandisseurs Mezzo, qui s’annonce « 40% moins chère que la précédente gamme » et qui devient donc « le vidéo-agrandisseur le moins cher de France ». Même si cela reste hors de prix pour la plupart des porte-monnaies.

Avant d’aller plus loin, rappelons qu’un vidéo-agrandisseur est un produit qui est apparu sur le marché il y a une quinzaine d’années. Dans la pratique, c’est une vidéo loupe complétée par un télé agrandisseur de bureau.



Au quotidien, les vidéo-agrandisseurs permettent aux personnes âgées et à toute personne souffrant d'un handicap visuel (DMLA, cataracte, rétinite…) de retrouver la capacité et le plaisir de lire en alliant fort grossissement, choix de couleurs, de contrastes et de luminosité.



Le problème est que ce type de produit reste très cher… Avec « -40% par rapport aux prix habituellement pratiqués en France, la gamme Mezzo de Visiole est une vraie révolution qualité/prix » assure le fabricant même si le prix (1.695 euros) reste prohibitif et dissuasif pour la plupart des portemonnaies.



TPE familiale dirigée par Thierry Ducros est implantée à Palaiseau, Visiole fonde sa compétence sur une longue expérience de fabricant de matériel braille et basse vision. L’entreprise propose des solutions technologiques personnalisées pour améliorer le quotidien des personnes handicapées visuelles ou aveugles.