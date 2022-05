Meudon : un groupe de cinq seniors s'adonne aux Foot à 5

En effet, pris de passion pour le football et tout particulièrement pour le foot à 5, cette bande d'amis se rencontre encore aujourd'hui deux fois par semaine, le mercredi soir et le dimanche matin pour leur club de football vétéran... Impossible pour eux de louper un match



Le principe du foot à 5 ? Un gardien et quatre joueurs de champ sur une surface de jeu d’environ la taille d’un terrain de tennis. Un jeu intense sans interruption grâce aux palissades. Une solution idéale pour jouer au football quand vous voulez, par tous les temps, sur des terrains indoor et/ou outdoor en gazon synthétique.



En 2018, une étude de l’Université de Copenhague au Danemark, parue dans la revue scientifique Plos One et réalisée sur un groupe d’hommes âgés de 63 à 75 ans qui a joué au foot deux fois par semaine pendant un an, leur santé, notamment cardiaque, a été améliorée par la pratique de ce sport que l’on imagine réservé aux jeunes… Les premiers effets bénéfiques ont été notés au bout de quatre mois seulement.



Rappelons qu’au déjà de l’UrbanSoccer, il existe également une autre version très pratiquée par les seniors : le walking football, un sport lent est de plus en plus populaire en Angleterre (environ un millier de clubs). Cette nouvelle pratique sportive est arrivée dans l’Hexagone il y a quatre ou cinq ans avec les nombreux retraités anglais qui s’installent en France et qui promeuvent ce football en marchant.



Globalement, le principe est le même que le football -5 contre 5 aussi- sur un terrain plus petit et interdiction de courir et de tacler l’adversaire ! Sinon, coup franc ou carton. Autre règle : le ballon ne doit pas aller plus haut que la tête des joueurs.



Rappelons qu’UrbanSoccer est la société leader du Foot 5 en France. Plus de 90.000 joueurs se réunissent chaque semaine dans des centres privés pour pratiquer le football en milieu urbain. En l’occurrence, le centre de Meudon offre un terrain indoor, 15 terrains outdoor et un terrain 7vs7 en gazon synthétique dernière génération. Possède également un club-house qui proposent boissons et snacks. Pour les troisièmes mi-temps.