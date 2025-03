Ménopause : comment éviter les chutes et les pertes de cheveux ? Vous avez très certainement entendu parler des symptômes de la ménopause tels que bouffées de chaleur, sautes d’humeur ou problèmes de sommeil. Mais savez-vous que la perte de cheveux est aussi une des conséquences physiques de cette période de transition hormonale ? En effet, la baisse de densité capillaire est courante chez les femmes ménopausées. Alors comment éviter la chute des cheveux ? Les laboratoires Monin Chanteaud vous répondent. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 25 Mars 2025





Voici les symptômes les plus souvent observés :

Chute de cheveux : la chute excessive de cheveux est l’un des problèmes les plus fréquents pendant la ménopause. Les femmes remarquent une diminution de leur densité capillaire et une augmentation de la quantité de cheveux qui tombent lors du brossage ou du lavage.

Minceur des cheveux : à la ménopause, les cheveux peuvent devenir plus fins et plus fragiles. Ils peuvent perdre de leur volume et sembler moins abondants qu’auparavant.

Ralentissement de la croissance capillaire : certaines femmes constatent que leurs cheveux poussent plus lentement pendant la ménopause. En effet, les cycles de croissance des cheveux peuvent être perturbés, ce qui entraîne une plus grande difficulté à les avoir longs.



Ces différents symptômes ont bien sûr des explications autres telles que le stress, la fatigue ou une pathologie, qui sont également des facteurs aggravants.





Les raisons pour lesquelles la ménopause affecte la santé des cheveux



Tout comme les premières règles à l’adolescence, la ménopause fait partie du cycle féminin. Elle survient naturellement vers la cinquantaine (mais certains symptômes peuvent apparaitre plus tôt)..



Durant cette période, les menstruations sont de plus en plus irrégulières jusqu’à disparaître totalement. Cela s’explique par la chute progressive des hormones féminines, les œstrogènes et la progestérone, produites par les ovaires.



Cette fluctuation hormonale est aussi à l’origine de nombreux changements dans le corps comme une prise de poids, des bouffées de chaleur, des sautes d’humeur, des douleurs mammaires et/ou de l’insomnie. Mais ce n’est pas tout.



La diminution du taux d’œstrogènes et de progestérone pendant la ménopause peut affaiblir les follicules pileux et entraîner une chute importante des cheveux. Par ailleurs, la phase de croissance du cycle capillaire à cette période raccourcit fortement, ce qui laisse peu de chance au cheveu tombé d’être remplacé rapidement.



Autre phénomène, la ménopause s’accompagne généralement d’une augmentation de la production d’hormones androgènes, telles que la testostérone.



Ces dernières ont un effet négatif sur la santé des cheveux, dont la densité diminue, laissant apparaître un cuir chevelu clairsemé.



À l’inverse, la testostérone stimule la pousse des poils. C’est pourquoi un léger duvet ou quelques poils peuvent s’inviter sur le visage de certaines femmes ménopausées. Heureusement, il existe de nombreuses solutions pour traiter la perte de densité capillaire et faire la chasse aux poils.



Une alimentation saine et équilibrée, riche en nutriments essentiels tels que les protéines, les vitamines (D, E, B) et les minéraux (comme le fer et le zinc), peut améliorer la santé des cheveux.



Pour avoir des cheveux forts et sains, pensez à inclure dans vos repas certains aliments comme des légumes verts, des fruits, des grains entiers, des légumineuses, des noix ou encore du poisson gras.



Choisissez des shampoings et soins adaptés à votre type de cheveux. Évitez les produits chimiques et les traitements trop agressifs tels que les colorants, les permanentes ou l’utilisation excessive du lisseur qui peuvent affaiblir les cheveux. Optez plutôt pour des produits naturels et nourrissants.



Certains compléments alimentaires sont aussi bénéfiques pour la santé des cheveux pendant la ménopause. N’hésitez pas à consulter votre médecin ou un spécialiste (un dermatologue, par exemple) pour avoir son avis quant au traitement le plus approprié dans votre situation



Le stress peut avoir un impact négatif sur la santé des cheveux. Trouvez les techniques de gestion du stress qui vous conviennent le mieux. Cela peut être de la méditation, du yoga, de la respiration profonde ou encore une activité sportive.



