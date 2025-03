Mémoire collective et commémorative : comme le passé façonne notre identité ? De la bataille de Normandie aux attentats de 2015, de Jean Moulin à Missak Manouchian... Comment certains événements ou figures historiques entrent-ils dans la mémoire collective, tandis que d'autres n'y trouvent leur place que bien plus tard, voire jamais ? À l'approche des commémorations du Débarquement en Normandie, Denis Peschanski, directeur de recherche au CNRS et membre du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des Mémoires, offre un éclairage sur le rôle de cette mémoire collective à la fois pour la nation mais aussi à l'échelle de l'individu ? PAR SENIORACTU.COM | Publié le 24/03/2025

La mémoire collective : un pilier de l'identité nationale



La mémoire collective n’est pas une simple photographie du passé, elle est tout sauf figée. Elle est un champ de bataille, traversé par des tensions, des oublis volontaires et des réactivations stratégiques.



La mémoire est vivante, mouvante, malléable. Elle se construit et se reconstruit au gré des enjeux politiques, sociétaux et émotionnels du présent. Il est important de distinguer l'histoire, qui se veut une analyse rigoureuse et scientifique du passé, de la mémoire collective, qui est une construction sociale, un récit subjectif et sélectif.



Un peuple a besoin de se constituer une mémoire collective, car celle-ci forge son identité, donne un sens à son histoire et structure son rapport au monde. La mémoire partagée est un ciment social qui permet d’éviter la répétition des erreurs du passé et de transmettre des valeurs communes.



Elle constitue un héritage symbolique dans lequel chacun peut puiser des repères, permettant ainsi de construire une société consciente de son passé, mais tournée vers l’avenir. Elle est un outil, parfois instrumentalisé, parfois libérateur, toujours à interroger.



Il nous appartient d’exercer une vigilance critique face aux usages du passé, de réfuter les manipulations et d’encourager une mémoire inclusive, qui ne soit ni oublieuse, ni figée dans une vision monochrome.



Comprendre le passé, ce n’est pas le figer dans une certitude unique. C’est au contraire accepter qu’il soit en perpétuel mouvement, en dialogue avec notre présent et notre avenir.





Les lieux de mémoire : entre transmission et appropriation



Les lieux de mémoire jouent un rôle central dans la construction du récit collectif. Du Mémorial de la Shoah au Panthéon, en passant par les monuments aux morts disséminés sur tout le territoire, ces espaces sont des ancrages physiques de notre passé.



Mais la manière dont on les investit varie selon les époques et les sensibilités politiques. Certains lieux s’imposent immédiatement comme des références incontournables, tandis que d’autres doivent attendre des décennies avant de trouver leur juste place dans la mémoire nationale.



L’exemple du transfert de Missak Manouchian au Panthéon en est une illustration frappante. Longtemps resté en marge des grandes figures de la Résistance célébrées par la République, son entrée dans ce temple républicain symbolise une reconnaissance tardive, mais nécessaire.



C’est une preuve que la mémoire n’est pas figée : elle évolue avec le regard que nous portons sur notre propre histoire.





La mémoire face aux défis du présent



Aujourd’hui, la mémoire collective se heurte à de nouveaux enjeux. L’ère numérique bouleverse la transmission des souvenirs, les algorithmes influencent ce qui est mis en avant ou oublié et les réseaux sociaux deviennent des espaces où s’affrontent différentes narrations du passé.



À cela s’ajoute la montée des discours révisionnistes et complotistes qui cherchent à distordre les faits historiques. Dans ce contexte, il est essentiel de réaffirmer l’importance du travail des historiens.



Loin d’être un simple exercice académique, l’étude rigoureuse du passé est un rempart contre les instrumentalisations et un moyen de donner aux citoyens les outils pour comprendre le monde dans lequel ils vivent.





Se souvenir pour mieux construire l’avenir



En fin de compte, la mémoire collective est une responsabilité partagée. Elle nous oblige à interroger notre passé, à reconnaître ses parts d’ombre autant que ses heures de gloire, et à construire un récit qui ne soit pas figé, mais vivant et inclusif.



Car se souvenir, c’est aussi se donner les moyens d’imaginer un avenir plus éclairé.







La rédaction vous conseille < > Ukraine, Russie, nouvelles menaces en Europe : vers une retraite à 70 ans pour financer notre sécurité ? McKinsey analyse l'impact du vieillissement de la population sur nos économies