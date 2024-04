Méditer facilement au quotidien par Geraldyne Prevot Gigant Le salon Bien Être Médecine Douce Marseille se déroule du 5 au 7 avril 2024, au parc Chanot, Palais de la Méditerranée. Depuis sa création, il y a quarante ans à Paris, ce salon a pour mission d’apporter un éclairage avisé sur la santé au naturel et sur le secteur du bien-être, par les approches traditionnelles et les dernières tendances. Parmi ses nombreuses conférences, pourquoi la méditation nous rend meilleur ? par Geraldyne Prevot Gigant.







La méditation est une pratique millénaire qui nous permet de nous connecter avec notre être intérieur et de cultiver un état de calme profond. Elle nous aide à apaiser notre esprit agité, à trouver la sérénité dans un monde souvent tumultueux et à être apaiser dans nos relations.



Cependant certaines personnes rencontrent des difficultés à méditer. Elles s’obligent à obtenir le calme mental, en vain. Pourtant il y a plusieurs façons d’entrer en méditation facilement, le tout est de connaître les portes d’accès.



En pratiquant régulièrement la méditation, nous harmonisons nos pensées, nos émotions et nous adoptons une attitude bienveillante envers nous-mêmes.



La méditation nous invite également à cultiver une ouverture du cœur et une gentillesse. En nous connectant à notre essence profonde, nous réalisons que nous sommes tous interconnectés et que notre bien-être est lié à celui des autres.



Rejoignez Geraldyne Prevot Gigant, auteur et psychopraticienne, lors de cette conférence enrichissante du 6 avril. Elle vous fera découvrir qu’il n’est pas obligatoire de s’asseoir des heures quotidiennement sur un coussin. Il y a d’autres moyens plus simples et faciles pour être en méditation.



Ensemble, vous découvrirez comment la méditation peut transformer votre vie et contribuer à un monde meilleur.





Biographie : Géraldyne Prévot-Gigant est une autrice reconnue, une psychopraticienne dévouée et une conférencière inspirante.



Avec plus de 27 ans de pratique, elle est une accompagnatrice de transformation efficace. Grâce à ses nombreuses formations, notamment sur les états modifiés de conscience, elle offre une vision de la méditation accessible à tous.



Elle est spécialisée dans l’accompagnement des hypersensibles spirituels, des relations amoureuses, des relations toxiques et de la dépendance affective. Dans ses accompagnements, elle incarne un espace thérapeutique empreint d’une conscience éveillée et d’un cœur ouvert.



Elle a publié 17 ouvrages certains étant devenus des best-sellers traduits dans plusieurs langues. Son expertise et son expérience lui permettent d’apporter des réponses concrètes aux questionnements et aux défis de chacun.



Que ce soit à travers ses écrits, ses consultations individuelles ou ses ateliers, Géraldyne Prévot Gigant est une source d’inspiration et de transformation pour ceux qui cherchent à évoluer sur leur chemin de vie.

Article publié le 05/04/2024



