Medicalib : la plateforme pour trouver rapidement une infirmière à domicile

L’essor du digital n’a pas manqué de toucher et de faciliter l’exercice des professions médicales ainsi que l’accès aux soins par les patients. En effet, s’il vous était difficile jusqu’à lors, de solliciter à domicile les services d’une infirmière libérale ou d’un autre professionnel de la santé, il existe désormais une plateforme santé appelée Medicalib qui vous facilite la tâche. Faire appel aux compétences d’une infirmière à domicile n’a jamais été aussi rapide.

Medicalib : de quoi s’agit-il ?

Avant, pour trouver une infirmière ou un infirmier à domicile, il n’était pas toujours facile d’y parvenir dans un temps raisonnable. Le constat était général. Il fallait non seulement y consacrer du temps, être patient et passer plusieurs appels téléphoniques.



Grâce à cette plateforme, trouver une infirmière à domicile est beaucoup plus rapide et n’engendre pas « les coûts latéraux habituels ». De fait, ce service de santé accessible par le biais d’un site internet ou d’une application, vous permet d’obtenir une prise en charge par une infirmière libérale qui exerce dans un périmètre proche de votre domicile. Et pour les patients, l’utilisation de ce service de santé à domicile n’est assujettie à aucun paiement.



Pour trouver un infirmier libéral via la plateforme, le principe est simple : vous effectuez une demande de prise en charge et Medicalib se charge, en moins d’une heure, de vous trouver une infirmière à domicile disponible et qualifiée. Cette plateforme est donc un véritable canal pour faciliter la relation patient-soignant. En tout, plus de 500 professionnels libéraux sont présents dans de nombreuses villes et sont connectés à la plateforme.



Tous les mois, Medicalib aide au moins 600 personnes à trouver plus facilement et plus rapidement un infirmier. Elle est reconnue aujourd’hui comme la première plateforme spécialisée dans les services de santé à domicile.



Comment trouver une infirmière à domicile avec Medicalib ?

Son mode d’emploi est très simple. Pour trouver une infirmière à domicile, il faut suivre trois étapes allant de la demande à la mise en contact avec une infirmière libérale :

• la demande de prise en charge médicale : elle peut se faire de deux manières. Soit par voie téléphonique en appelant le service en charge du standard au 09 75 18 34 65 du lundi au vendredi, soit en ligne par le remplissage d’un formulaire de demande. Dans le formulaire, vous fournissez les informations requises sur le type de soins sollicité, la date envisagée, la durée approximative, la localisation de votre résidence, etc. ;

• la transmission de la demande : une fois la demande complétée et validée, elle est transmise aux professionnels les plus proches de votre lieu de domicile ;

• la prise de contact : en fonction des disponibilités et selon les informations que vous avez fournies, vous serez contacté en moins d’une heure par une infirmière disponible pour un rendez-vous.



Quels sont les avantages pratiques de Medicalib ?

La plateforme offre plusieurs avantages à ses utilisateurs. C’est l’occasion de bénéficier des services d’une infirmière libérale compétente et ceci, plus rapidement que si vous deviez solliciter une infirmière à domicile en questionnant vos proches.



Les infirmiers et infirmières qui travaillent en relation avec l’équipe Medicalib, sont tous des professionnels diplômés d’État. La plateforme met d’ailleurs un soin particulier à vérifier la compétence professionnelle et la dévotion au travail de chacun des membres de son réseau qui sont soumis à la convention de l’assurance maladie.



En effet, Medicalib se charge alors d’effectuer toutes vérifications nécessaires auprès des services compétents de l’ordre national des infirmiers et de l’assurance maladie, avant de valider l’inscription d’une infirmière libérale.



