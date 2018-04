Medi'Pep : un robot au service des seniors dépendants

Rappelons que d’une manière générale, ces robots de services (ou « sociaux ») sont capables d’interagir directement avec les résidents ou le personnel des maisons de retraite ou établissements de santé et de proposer divers services : animations ; renseignements ; aides à la communication et bien sûr, sécurisation.



Si, au départ, certains spécialistes doutaient quelque peu des bienfaits de l’arrivée de ces robots dans l’univers du « care », il semblerait qu’au fil du temps, cette tendance se développe et se confirme… Et soit même de mieux en mieux acceptée autant par les professionnels que par le grand public.



A ce titre, l'Organisation internationale pour la standardisation, qui élabore des normes internationales, a adopté les critères de sécurité pour les robots d'aide à la personne proposés par le Japon, leader mondial dans ce domaine.



Le fonctionnement de ce robot (sur la base du fameux robot Pepper, l’humanoïde le plus vendu au monde) ne nécessite pas de présence du personnel soignant. Prêt à l'emploi et capable d'effectuer des consultations santé en toute autonomie, il est spécifiquement adapté aux personnes âgées vivant en maison de retraite ou résidences autonomie.



La facilité d'utilisation de cet humanoïde vise à permettre aux ainés de consulter le robot aussi souvent qu'ils le souhaitent en répondant simplement à ses questions. Il s’agit bien évidemment, de venir en appui des équipes médicales pour une meilleure organisation de leur travail quotidien.



Capable de s'adapter de façon personnalisée et automatique à chaque personne, la solution accueille les résidents 24h/24 et 7j/7 et maintient leur autonomie. Il assure leur sécurité en alertant les équipes médicales si nécessaire.



Medi'Pep est installé au sein de l'établissement et bénéficie de nombreux aménagements pour optimiser l'expérience de l'utilisateur. Son l'installation ne nécessite qu'un branchement électrique et aucune connaissance technique n'est nécessaire pour le faire fonctionner. A noter qu’une version grand public devrait être développée d'ici un an.