Article publié le 03/06/2019 à 02:40 | Lu 170 fois McDo partenaire de l'AARP pour aider les seniors à trouver un travail Le chômage a beau se réduire aux USA, les seniors américains -tout comme les français d’ailleurs- ont du mal à trouver du travail. Surtout lorsqu’ils ne sont pas trop qualifiés. Dans ce contexte, l’AARP et McDonald viennent de signer un accord pour aider les plus de 50 ans à trouver un emploi.

En France, on connait tous McDo, pas besoin de présenter l’enseigne de fast-food. En revanche l’AARP est moins connue. Pourtant, cette association à but non lucratif est l’une des plus grosse, des plus puissante et des plus importante aux USA puisqu’elle regroupe l’ensemble des retraités américains.



Cela fait déjà des années qu’elle soutient et combat au quotidien pour le bien-être et la protection des anciens avec -entre autre- un magazine mensuel distribué à des millions d’exemplaires qui met en avant, régulièrement, des célébrités seniors sur sa couverture.



Cette collaboration est donc une « association » de deux « grosses puissances ». McDo d’un côté et l’AARP de l’autre. Ensemble, ils veulent sortir les plus de 50 ans du chômage. En effet, même si les chiffres du chômage ont baissé aux Etats-Unis avec la politique économique de Trump, les seniors ont toujours du mal à retrouver un emploi, surtout lorsqu’ils sont peu qualifiés.



Plus concrètement, McDonald va poster des annonces sur le site « emploi » de l’AARP pour aider les quinquas et plus à retrouver un job ; ce, dans cinq états américains. Bon, il faut dire que McDo a semble-t-il du mal à embaucher des jeunes, mais après tout, si cela peut aider les quinquas et plus défavorisés à se remettre dans le monde du travail, c’est une bonne chose.











