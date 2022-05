Article publié le 26/05/2022 à 05:32 | Lu 64 fois Maye Musk, 74 ans, en couverture de Sports Illustrated : une première





Signe que les temps changent… En effet, c’est la toute première fois que le magazine américain Sport Illustrated propose en couverture en femme âgée de plus de 70 ans. Et pas n’importe qui. Maye Musk, la maman d’Elon Musk qui pose en maillot de bain avec ses cheveux gris. Une belle initiative contre l’âgisme.





Dans ce contexte, voici une « Une » de magazine qui pourrait faire bouger les lignes. En effet, la célèbre revue américaine Sports Illustrated (réputée pour ses belles et jeunes filles en couverture) vient de publier pour son numéro spécial maillots de bain, une « Une » avec Maye Musk en couverture. Un mannequin âgé de 70 ans.



C’est tout simplement la première fois qu’une femme senior fait la couverture de cet hebdomadaire. La photo a été prise par l’artiste Yu Tsai au Belize. On la voit arborant un maillot de bain une pièce ocre et beige et des boucles d’oreilles dorées représentant des palmiers.



Sur son compte Instagram, Maye Musk, a célébré cette couverture. « Si j’avais pensé que je pouvais un jour être un modèle de maillot de bain pour Sports Illustrated, les gens m’auraient traité de folle. Je veux montrer aux femmes qu’on peut être très belle à n’importe quel âge ».



Maye Musk est une ancienne diététicienne originaire de Toronto au Canada. Elle a élevé seule ses trois enfants, dont Elon Musk, le célèbre patron de la marque de voitures électriques Tesla. Elle a toujours fait du mannequinat, mais sa carrière a surtout décollé sur le tard ; la célébrité de son fils aidant…



Si l'on parle du racisme sans discontinuer depuis des années, l'âgisme est souvent passé sous silence. Pourtant, c'est un sujet aussi important que le racisme… Il s'agit même d'un enjeu mondial pour l'OMS









