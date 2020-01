Article publié le 09/01/2020 à 01:00 | Lu 18 fois Mathou : une illustratrice pour changer de regard sur la vie en résidences services seniors Le groupe de résidences services seniors Espace & Vie annonce un partenariat original avec l’illustratrice angevine Mathou dans le cadre de sa campagne #ChangezDeRegard. De fait, tout au long de l’année 2020, treize illustrations retraceront des situations vécues en résidences services seniors pour mieux comprendre comment se déroule le quotidien…

« Nous travaillons avec et pour des humains. Aussi, le travail d’illustration est plus à même de traduire les émotions que nous vivons chaque jour. Le choix de l’illustratrice Mathou a été guidé par sa capacité à mettre en image des scènes de la vie normale et de nous faire réfléchir sur celles-ci. Avec ce support, nous voulons toucher non seulement le public, mais aussi les professionnels et nos propres équipes » indique Anne Dubois Bourgoin, responsable marketing et communication pour le groupe.



Plus concrètement, cette campagne de sensibilisation est proposée sous forme de treize illustrations qui mettent en scène le quotidien de ces résidences services pour seniors. Tout au long de l’année 2020, la communication du groupe aura pour ambition de lutter contre l’âgisme et d’agir contre les préjugés véhiculés dans notre société à l’encontre des 60 ans et plus ; citons par exemple l’expression « OK boomer » que les millenials emploient à longueur de journée de manière dépréciative à l’encontre des plus âgés.



Pour ce projet, le groupe a choisi de travailler avec l’illustratrice angevine, Mathou. « J’ai particulièrement apprécié illustrer des vraies anecdotes des résidents comme les amoureux qui se sont rencontrés dans la résidence ou l’ancien postier qui distribue toujours le courrier pour donner un coup de main ! » souligne l’auteur de ces BD.



L’idée de chaque illustration est de casser une idée reçue ou un préjugé en mettant en scène une histoire de vie. Pour ce faire, le service communication du groupe s’est donc inspiré d’anecdotes racontées par les équipes des résidences. Les saynètes sont donc réelles ce qui renforce bien évidement la portée de ces dessins.



Les illustrations, quant à elles, permettent d’ouvrir l’imaginaire du lecteur et pourquoi de s’identifier plus facilement aux personnages ou de faire des parallèles avec ses proches.



Morceaux choisis... Avec la thématique « vieillir ne rime plus avec désir ? », nous allons à la rencontre d’Édith (87 ans) et de Maurice (93 ans) qui se sont rencontrés dans une résidence services seniors et qui sont « tombés en amour ». Aujourd’hui, ils partagent leur quotidien sous le regard de leur belle-famille recomposée (4 enfants, 11 petits-enfants et 9 arrières-petits-enfants).











