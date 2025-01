Marianne Faithfull : l'égérie du rock britannique est décédée Marianne Faithfull, chanteuse et actrice emblématique du Royaume-Uni, est décédée ce jeudi 30 janvier 2025. À l'âge de 78 ans, la voix qui a marqué le swinging London s'est éteinte à Londres, entourée des siens. Avec sa mort, une page de l'histoire du rock britannique se tourne. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 31/01/2025

Marianne Faithfull n'était pas seulement une artiste aux multiples facettes ; elle était également une figure de proue d'une époque révolue... Celle du swinging London des années 60. Son ascension fulgurante a débuté alors qu'elle n'était encore qu'une jeune femme, mais c'est sa relation avec Mick Jagger qui a le plus souvent capté l'attention du public et des médias.



Les causes exactes de son décès n'ont pas été divulguées ; toutefois, il est de notoriété publique que la chanteuse avait été gravement touchée par le Covid-19 en 2020, avec des séquelles durables. Sa famille a déclaré par voie de communiqué : "C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Marianne Faithfull... Elle nous manquera beaucoup." Ces mots simples et chargés d'émotion résument le sentiment d'une communauté artistique et d'un public qui ont vu en elle bien plus qu'une simple vedette.



Amours tumultueuses et succès retentissants L'amour fulgurant entre Marianne Faithfull et Mick Jagger a donné naissance à l'un des couples les plus mythiques du rock. Leur liaison débute en 1965 et marque le début d'une ère de passion intense. Marianne quitte son mari et emmène son fils pour vivre aux côtés de la star des Rolling Stones. Leur histoire est ponctuée d'adrénaline, de créativité mais aussi d'épreuves, notamment lorsque Marianne fait une fausse couche suite à une infidélité de Jagger – un événement relayé alors avec voracité par les tabloïds.



Malgré leur séparation en 1970, les deux artistes sont restés liés par une amitié indéfectible. "Nous formons un clan. Une grande famille... En fait, je fais toujours partie des Rolling Stones !", confiait-elle avec affection. Outre Jagger, Marianne a également eu une brève liaison avec Keith Richards – une nuit mémorable dont elle parlait avec tendresse et qui n'a entaché en rien son amitié avec ces icônes du rock.

Un talent multiple et une résilience hors norme Née d'un père officier britannique et d'une baronne autrichienne, Marianne Faithfull s'est imposée dans le monde artistique grâce à son single "As Tears Go By", écrit pour elle par Jagger et Richards. Sa carrière musicale est jalonnée de succès commerciaux ; cependant, c'est aussi à travers ses rôles au cinéma qu'elle exprime son talent.



Sa vie personnelle tumultueuse – marquée par des luttes contre la dépendance à l'alcool et à la drogue – ne l'a pas empêchée de revenir sur le devant de la scène avec force dans les années suivantes. Son album "Broken English", sorti en 1979, révèle une voix transformée mais toujours captivante.



Une lutte contre la maladie Les dernières années de sa vie ont été marquées par un combat contre divers problèmes de santé : un cancer du sein vaincu et une maladie pulmonaire résultant d'années de tabagisme. Elle avait collaboré avec des artistes contemporains tels que PJ Harvey et Nick Cave, qui voyaient en elle une muse inspirante.



Le Covid-19 avait failli lui coûter la vie en 2020 ; néanmoins, elle avait trouvé la force de produire un ultime album intitulé "She Walks in Beauty". Princesse, pute, rock star : je n’ai jamais vraiment fait cas du regard des autres. Je sais seulement que je suis une artiste vivante », ses propres mots témoignent d'un esprit libre qui aura marqué son époque jusqu'à son dernier souffle.

Tandis que les hommages affluent du monde entier pour saluer sa mémoire, Marianne Faithfull laisse derrière elle bien plus qu'une discographie ou filmographie ; elle restera dans nos mémoires comme l'icône d'une époque dont elle fut l'une des figures les plus emblématiques.









