Article publié le 13/01/2020 à 02:00 | Lu 87 fois Maprimerénov : aide financière pour les travaux de rénovation énergétique Améliorer l'isolation de votre maison, changer de chaudière, installer un système de ventilation plus efficace... Avec la nouvelle aide MaPrimeRénov qui fusionne le crédit d'impôt pour la transition écologique (CITE) et les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) « Habiter mieux agilité », vous pouvez, en tant que propriétaire occupant, réaliser des travaux énergétiques pour un coût moins élevé.





Vous pouvez dès maintenant vérifier si vous êtes éligible en fonction de votre situation et ensuite faire la demande en ligne sur

- rassemblé les documents nécessaires (situation fiscale, devis de l'artisan Reconnu garant de l'environnement - RGE) ;

- créé votre compte sur maprimerenov.gouv.fr ;



Vous obtiendrez quelques jours après un courriel de confirmation d'attribution de l'aide précisant le montant auquel vous avez droit.



Vous pourrez alors commencer les travaux, cette aide vous étant versée ensuite en une fois par l'Anah sous 4 mois maximum.



À savoir : La mise en place du dispositif est progressive, les premières aides seront versées à partir d'avril.



Il peut être complété par des aides locales ou encore par des



Si vous n'êtes pas éligible à cette prime, vous pouvez toujours bénéficier du CITE.



