Mamie Lucette : des accompagnements sur-mesure pour rompre l'isolement des ainés On le sait, de nombreuses personnes âgées se sentent seules. A ce titre, une étude réalisée par les Petits Frères des Pauvres estime à 530.000 le nombre des 60 ans et plus en situation de « mort sociale ». C’est pour répondre à cette situation qu’a été créé Mamie Lucette qui propose un service sur-mesure de dame ou monsieur de compagnie. Explications.







Dame de compagnie… Une expression devenue bien désuète qui trouve pourtant encore de nos jours, une véritable raison d’être.



En effet, cet ancien métier qui permettait antan, aux dames de la bourgeoisie de ne pas s’ennuyer grâce à la présence d’une employée qui était là pour l’aider et la divertir trouve encore tout son sens aujourd’hui avec le vieillissement de la population.



Certes, il ne s’agit plus de faire la causette à une « grande dame » mais l’idée reste peu ou prou là même puisqu’il s’agit de tenir compagnie à une personne âgée isolée. Homme ou femme d’ailleurs ! Dans la pratique, Mamie Lucette met donc en relation des ainés isolés avec de jeunes seniors de confiance qui les accompagnent dans leur quotidien.



Et comme chaque personne âgée a des goûts et des besoins spécifiques, cette jeune pousse de l’aide à domicile propose uniquement des accompagnements sur-mesure : simples conversations, petites balades, shopping, accompagnement à des rendez-vous médicaux, au lieu de culte, sorties culturelles ou administratives, petit coup de main pour mieux appréhender le numérique… Sont les accompagnements les plus demandés.



Afin que l’accompagnement se passe au mieux, la société propose, lors d’un premier contact avec la personne âgée ou un proche de la famille, d’étudier le type d’accompagnement souhaité et le profil d’intervenant le plus approprié selon ses goûts, son passé professionnel...



De là, l’intervenant est choisi avec soin : ce dernier doit en effet partager les goûts de la personne âgée, ce qui favorisera dans la durée, la complicité et le lien. Enfin, l’accompagnant est présenté à l’ainé lors d’un premier rendez-vous gratuit. Si l’un et l’autre ont envie de se retrouver, l’accompagnement peut alors démarrer.



Ce société a pour particularité de choisir comme intervenants, des jeunes seniors retraités, indemnisés pour leur engagement. Ces derniers peuvent y trouver un nouvel élan, une nouvelle responsabilité et un complément de retraite.

Article publié le 01/06/2023 à 01:00 | Lu 113 fois



Dans la même rubrique < > Ouna : l'assistant vocal qui facilite la vie des bénéficiaires et des proches aidants à domicile Le plaidoyer de l'ADMR contre la maltraitance des ainés