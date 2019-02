Article publié le 25/02/2019 à 01:00 | Lu 167 fois Mamie : Jean Imbert ouvre un restaurant avec sa grand-mère Voici un concept de restaurant intergénérationnel très intéressant. En effet, le chef Jean Imbert va ouvrir le 15 mars prochain à Paris dans le 16ème, un restaurant baptisé Mamie, qui proposera des petits plats préparés selon les recettes de sa grand-mère. Une belle manière de rendre hommage à nos anciens.





Jean Imbert a décidé de les faire partager. De fait, quinze après l’ouverture de son premier restaurant parisien « L’Acajou », le chef s’apprête à ouvrir un nouveau restaurant dans le 16ème arrondissement à Paris qui proposera les meilleures recettes réalisées avec sa grand-mère. L’idée est géniale.



« Depuis que j’ai cinq ans, je regarde ma mamie cuisiner. Tous les dimanches, j’y vais et à chaque fois, je me passionne de ses recettes et j’ai envie de les partager avec tout le monde ! Elle est une des raisons principales pour lequel j’ai décidé de faire ce métier. Elle pouvait, grâce à sa cuisine, réunir autour d’elle les gens qu’elle aime. Je suis donc très touché et honoré de pouvoir faire découvrir ses recettes et tous ses plats dans le restaurant où ce sera elle la chef » explique Jean Imbert.



Toute la carte sera élaborée à quatre mains par Jean et sa mamie et sera composée uniquement de plats qu’elle a l’habitude de réaliser et qui ont marqués le chef, de son enfance à aujourd’hui (blanquette de veau, oeuf à la neige…). Des grands classiques populaires de la cuisine française.



Uniquement composée de produits français, elle changera tous les deux mois afin de respecter les saisons. Une tendance que l’on retrouve de plus en plus en cuisine. La provenance des produits sera signifiée sur la carte, elle sera très simple et les plats seront à partager. La convivialité au programme.



Le pâtissier Cédric Grolet va s’occuper de la carte des desserts avec la grand-mère du chef, « c’est une super idée qu’a eu Jean de faire ce restaurant avec sa grand-mère, nous allons faire une pâtisserie très simple et de partage comme on l’aime à la maison ».



Jean Imbert a choisi de créer ce lieu à l’endroit où il a ouvert son premier restaurant il y a quinze ans, l’Acajou devient donc Mamie.



Infos et réservations :

www.mamierestaurant.com

35 bis, rue Jean de la Fontaine

75016 Paris

Tél. 01 42 88 04 47 On parle souvent de nos recettes de grand-mère (c’est même devenu un concept marketing fort pour l’industrie alimentaire qui tente de rassurer ses clients en faisant croire qu’il s’agit de recettes d’antan). Mais globalement, les petits plats de nos grands-parents qui nous replongent avec délice dans le passé, reste dans le cercle familial. Et c’est bien dommage.Jean Imbert a décidé de les faire partager. De fait, quinze après l’ouverture de son premier restaurant parisien « L’Acajou », le chef s’apprête à ouvrir un nouveau restaurant dans le 16arrondissement à Paris qui proposera les meilleures recettes réalisées avec sa grand-mère. L’idée est géniale.« Depuis que j’ai cinq ans, je regarde ma mamie cuisiner. Tous les dimanches, j’y vais et à chaque fois, je me passionne de ses recettes et j’ai envie de les partager avec tout le monde ! Elle est une des raisons principales pour lequel j’ai décidé de faire ce métier. Elle pouvait, grâce à sa cuisine, réunir autour d’elle les gens qu’elle aime. Je suis donc très touché et honoré de pouvoir faire découvrir ses recettes et tous ses plats dans le restaurant où ce sera elle la chef » explique Jean Imbert.Toute la carte sera élaborée à quatre mains par Jean et sa mamie et sera composée uniquement de plats qu’elle a l’habitude de réaliser et qui ont marqués le chef, de son enfance à aujourd’hui (blanquette de veau, oeuf à la neige…). Des grands classiques populaires de la cuisine française.Uniquement composée de produits français, elle changera tous les deux mois afin de respecter les saisons. Une tendance que l’on retrouve de plus en plus en cuisine. La provenance des produits sera signifiée sur la carte, elle sera très simple et les plats seront à partager. La convivialité au programme.Le pâtissier Cédric Grolet va s’occuper de la carte des desserts avec la grand-mère du chef, « c’est une super idée qu’a eu Jean de faire ce restaurant avec sa grand-mère, nous allons faire une pâtisserie très simple et de partage comme on l’aime à la maison ».Jean Imbert a choisi de créer ce lieu à l’endroit où il a ouvert son premier restaurant il y a quinze ans, l’Acajou devient donc Mamie.Infos et réservations :35 bis, rue Jean de la Fontaine75016 ParisTél. 01 42 88 04 47











Dans la même rubrique : < > Livre : 52 activités à partager avec vos petits-enfants Vivre ensemble... de manière intergénérationnelle (reportage)