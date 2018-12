Article publié le 14/12/2018 à 02:52 | Lu 132 fois Maladies respiratoires : la chiropraxie est-elle une solution ? Le niveau de preuve scientifique des effets de la chiropraxie sur les affections respiratoires (telle que la BPCO par exemple) n’est pas aussi clair que celui des pathologies neuro-musculosquelettiques. Cependant, différentes études publiés ces dernières années semblent prometteuses. Détails en collaboration avec l’Association française de chiropraxie.

Lombalgie et maladies respiratoires corrélées

En 2016, une revue systématique publiée dans la publication scientifique Manual therapy a établi un lien significatif entre la lombalgie et les maladies respiratoires comme la dyspnée (essoulement), l’asthme, différentes allergies et les infections respiratoires.



De fait, certains facteurs immunologiques, biomécaniques, psychosociaux ou socioéconomiques peuvent expliquer cette corrélation. Ces résultats invitent néanmoins à penser que le traitement des causes biomécaniques est susceptible d’améliorer la condition de certaines des personnes présentant ces pathologies. Pas grand-chose à perdre à essayer…



BPCO et manipulations vertébrales

Les manipulations vertébrales, associées à un programme de réhabilitation respiratoire, pourraient présenter un impact positif sur la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). C’est ce que tend à démontrer cette autre revue systématique publiée en 2015 dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine.



Tout en pointant le faible nombre d’études disponibles et la petite taille des échantillons, l’article relève néanmoins que cinq des six études analysées concluent à une amélioration de la fonction pulmonaire et des performances physiques.









