Maison de retraite dans les Hauts-de-Seine (92) : EHPAD, résidence senior, que choisir ?

Dans les Hauts-de-Seine, ce ne sont pas les maisons de retraite qui manquent. Unités de soins à longue durée, Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), résidences-autonomies,... Pour les particuliers en quête d'un second foyer, il n'est pas toujours facile de choisir. Pire encore quand la distinction entre ces termes n'est pas nette. Est-il préférable de se rendre dans un EHPAD ou dans une résidence senior ? Tout dépend de votre profil.

Qu'est-ce qu'un EHPAD ?

Solution d'hébergement pour seniors très connue, l'EHPAD est un lieu destiné aux personnes ayant besoin d'assistance au quotidien. Très souvent, les résidents sont en perte d'autonomie ou ont des pathologies médicales chroniques.



En faisant le choix d'un EHPAD, le senior et ses proches ont la garantie d'un accompagnement médical de pointe. Sur place, une équipe soignante est en permanence disponible pour répondre aux besoins des patients. À noter que le centre est coordonné par un médecin, lequel suit les résidents et veille au grain. Il occupe la fonction de médecin coordinateur.



Si le senior nécessite des soins médicaux dans le 92, privilégiez les EHPAD au moment de



Attention cependant : dans ces centres, le prix inclut les soins, la prise en charge de la dépendance et l'hébergement. C'est pourquoi les prix peuvent être journaliers mais ont tendance à être plus élevés que dans les autres maisons de retraite.



Les comparateurs de maison de retraite seront vos alliés dans vos recherches. Le comparateur de Cap Retraite permet de faire son choix parmi les résidences senior et Ehpad dans les Hauts-de-Seine.



Complètement gratuit, l'algorithme vous propose en un clic une sélection pour



Qu'est-ce qu'une résidence senior ?

Ce sont des maisons de retraite destinées aux seniors autonomes qui désirent rester actifs et indépendants. Ici, les pensionnaires ne sont pas dans des chambres mais louent des appartements confortables. En fonction de leur budget, ils peuvent opter pour un studio ou même une maison à deux chambres (T3).



En résidence senior, tout est fait pour que le retraité continue à rester dynamique. Par exemple, les cuisines sont entièrement équipées et les douches sont extra plates. Par ailleurs, la plupart de ces complexes disposent d'espaces communs aménagés. Piscine, salle de sport, salle de jeux,... Les pensionnaires ne sont qu'à quelques pas de lieux de villégiature qui répondent à leurs envies.



Et ce n'est pas tout… Certains seniors peuvent aspirer à plus de confort. Là encore, les résidences tirent leur épingle du jeu en leur offrant des services à la carte tels que : la conciergerie ; le gardiennage ; le pressing ; l'aide administrative ; la réalisation des tâches ménagères ; le petit bricolage ; etc.



Dans les résidences seniors, tout est mis en œuvre pour que le retraité se sente chez lui.



Quelles différences entre EHPAD et résidence senior ?

L'autonomie des résidents

Les EHPAD s'adressent avant tout aux seniors qui perdent progressivement leur autonomie. Que ce soit à cause de maladies dégénératives (Alzheimer, Parkinson, etc.) ou du poids du temps, ils ne sont plus en mesure de vivre seuls.



À l'inverse, les résidences pour seniors sont conçues pour les retraités encore autonomes. Dans ces centres, les pensionnaires sont actifs et n'ont pas réellement besoin d'assistance médicale.



La configuration des pièces

Dans les EHPAD, les résidents vivent dans des chambres médicalisées. Ce n'est pas le cas dans les résidences pour seniors. Conçues pour être des foyers, ces dernières proposent des studios modernes et des appartements confortables.



Les prix des résidences

Dans les maisons de retraite médicalisées, les tarifs sont journaliers et sous forme de forfaits. Entendez par là qu'ils incluent automatiquement certaines prestations telles que l'assistance médicale, les repas, etc.



