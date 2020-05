Article publié le 28/05/2020 à 04:58 | Lu 99 fois Maison Baum : de l'art de créer des escarpins confortables





Escarpin est rarement synonyme de confort… Et l’âge n’arrange rien ! De ce contexte, la maison Baum, d’origine allemande pour le confort et française pour le design, propose des escarpins « nouvelle génération » qui allie confort et élégance. Deux hauteurs de talons. Compter 265 euros la paire.





Comment ? Grâce au soutien de la voute plantaire, le pied ne glisse plus vers l'avant, ce qui améliore la posture et réduit d'environ 50% la pression exercée sur l'avant du pied.



Cette semelle intérieure a été développée en Allemagne par Christof Baum, le fondateur de Maison Baum, diplômé en Business et Footwear Technology & Innovation en collaboration avec son père, chirurgien orthopédiste.



Quant au design, il est réalisé à Paris par Sophie Trehoret, co-fondatrice de Maison Baum qui a passé 14 ans chez Repetto et qui est diplômée en Global Fashion Management à l'Institut Français de la Mode.



La fabrication est portugaise -dans une usine familiale-, comme de très nombreuses chaussures de qualité que l’on trouve désormais sur le marché.



La marque propose deux hauteurs de talon : 10 cm pour le modèle Ambrosia et 7 cm pour le modèle Aphrodite. Les deux modèles sont proposés en cuir lisse et en chèvre velours, dans des couleurs classiques ou vibrantes : ivoire, nude, argent, marine, vert, rouge, cognac et noir. A noter qu’il est possible de les accessoiriser avec les deux jeux de brides fournis.



Point important : pour éviter le gaspillage dû aux invendus, la marque ne produit pas en masse, mais fabrique en série limitée avec un système de précommande en ligne (

Ces escarpins conforts sont le fruit de quatre ans de recherches et développement qui ont d’ailleurs abouti au dépôt du brevet d'une semelle de confort. De fait, la semelle intérieure de ces escarpins « redéplace » le poids vers l'arrière du pied.Comment ? Grâce au soutien de la voute plantaire, le pied ne glisse plus vers l'avant, ce qui améliore la posture et réduit d'environ 50% la pression exercée sur l'avant du pied.Cette semelle intérieure a été développée en Allemagne par Christof Baum, le fondateur de Maison Baum, diplômé en Business et Footwear Technology & Innovation en collaboration avec son père, chirurgien orthopédiste.Quant au design, il est réalisé à Paris par Sophie Trehoret, co-fondatrice de Maison Baum qui a passé 14 ans chez Repetto et qui est diplômée en Global Fashion Management à l'Institut Français de la Mode.La fabrication est portugaise -dans une usine familiale-, comme de très nombreuses chaussures de qualité que l’on trouve désormais sur le marché.La marque propose deux hauteurs de talon : 10 cm pour le modèle Ambrosia et 7 cm pour le modèle Aphrodite. Les deux modèles sont proposés en cuir lisse et en chèvre velours, dans des couleurs classiques ou vibrantes : ivoire, nude, argent, marine, vert, rouge, cognac et noir. A noter qu’il est possible de les accessoiriser avec les deux jeux de brides fournis.Point important : pour éviter le gaspillage dû aux invendus, la marque ne produit pas en masse, mais fabrique en série limitée avec un système de précommande en ligne ( www.maisonbaum.com ). Et le packaging est réalisé à 98% en matériaux recyclés ; les pochons des escarpins sont en bambou.









Dans la même rubrique < > Un trésor caché dans vos bijoux ? Covid-19 : une aide aux courses pour les retraités fragilisés par l'Agirc-Arrco Les oeufs de Pâques : une tradition indispensable pour les petits