Ma vie à t'attendre de Julien Aime : l'amour n'a pas d'âge (roman)

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, ce roman de Julien Aime, Ma vie à t’attendre, qui se déroule dans un EHPAD, dans la maison de retraite Les Acacias… Cette dernière est dans tous ses états ! En effet, Antoine, l'aide-soignant romantique est inconsolable depuis qu'Aurélie l'a quitté.



De son côté, Georges, l’ancien prof de maths farfelu, a un coup de foudre à 91 ans. Quant à Éléonore, la mystérieuse comédienne, elle s’apprête à révéler un secret qui bouleversera leur existence. Sans oublier Maria, une ex-coiffeuse aux cheveux bleus passionnée par les chats ou encore, Marcelle, la centenaire férue de fraises et de chocolat.



L'intrigue se concentre sur Eléonore : ému par l'histoire de l'ancienne comédienne, Antoine, l'aide-soignant, va partir à la recherche de son passé, et de son amour de jeunesse mystérieusement disparu, de Paris à Montréal en passant par le festival de Cannes.