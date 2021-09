Article publié le 10/09/2021 à 01:00 | Lu 41 fois Ma Boussole Aidants : déjà plus de 70.000 solution référencées





À l’occasion de la Journée des aidants qui se tiendra le 6 octobre prochain, l’Agirc-Arrco revient sur les solutions d’accompagnement initiées par le régime complémentaire de retraite et les groupes de protection sociale pour les 11 millions de Français qui prennent soin d’un proche. Deux nouveautés sont lancées cette année : la plateforme en ligne Ma Boussole Aidants et une série de podcasts dédiée aux difficultés émotionnelles et psychologiques rencontrées par les aidants.

Qui contacter pour faire appel à un service de soins à domicile pour mon proche malade ? À quelles aides financières prétendre ? Quelle association peut m’accompagner dans mon rôle d’aidant ? Quel organisme pour partir en vacances avec mon proche ?



De nombreuses questions qui restent souvent sans réponse… Parce que les situations d’aidants sont variées et les aides dispersées entre une multitude d’acteurs, l’Agirc-Arrco propose ce service intitulé Ma Boussole Aidants, qui s’annonce comme étant « la première plateforme en ligne répertoriant l’ensemble des structures et interlocuteurs adaptés - associations, entreprises, services publics - pour les aidants et leur proche ».



Elle a été pensée par et pour des aidants. Sa base de données est nationale. Elle a été construite avec les contributions de structures spécialisées et des partenaires en régions en tenant compte des spécificités de chaque situation : perte d’autonomie liée à l’âge, maladie d'Alzheimer, situations de handicap physique ou intellectuel, etc.



« L’objectif de cette initiative est de simplifier le parcours de recherche des aidants afin de leur ouvrir l’accès à des aides et accompagnements qu’ils n’auraient pas sollicités par manque de connaissance des dispositifs ou manque de temps », explique Frédérique Decherf, Directrice de l’Action sociale de l’Agirc-Arrco.



Depuis son lancement, le site centralise plus de 70.000 services et aides géolocalisables selon son domicile. Ces solutions sont réparties dans une douzaine de rubriques : Orientation et démarches, aide à domicile, aménagement du cadre de vie, soutien, vacances, loisirs, lieux d’accueil et de vie, modes de garde, scolarisation… Via des questionnaires en ligne, l’aidant peut être également accompagné dans l’évaluation de ses besoins et évaluer l’éligibilité du proche à différentes aides financières.









