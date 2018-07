Article publié le 18/07/2018 à 07:42 | Lu 117 fois MBV Union : deux nouvelles résidences autonomies dans l'Hérault L’Association de Gestion d’Etablissement et Services, membre du groupe MBV-Union, dédiée à la création, la reprise et la gestion de résidences autonomie, poursuit son développement sur le territoire national avec deux projets d’établissements dans l’Hérault.

Créée en 2017 par la volonté des administrateurs de la Mutuelle du Bien Vieillir MBV et de ses partenaires membres du groupe MBV-UNION, l’Association AGES a repris en moins d’une année d’activité, une première résidence autonomie de 97 places située à Digne les Bains (04) et une seconde résidence autonomie de 50 places à Lencloitre (86).



Récemment, l’Association AGES a aussi remporté deux projets de résidences autonomie dans le cadre de l’appel à projet médico-social lancé par le Conseil Départemental de l’Hérault pour la création de 4 résidences autonomie sur le département.



La première résidence sera implantée rue de Montecassino à Béziers, à proximité de l’Hôpital et du Château de Saint Jean d’Aureilhan. Elle bénéficiera de synergie avec l’EHPAD MBV - LA MERIDIENNE et ses nombreuses infrastructures (parc, amphithéâtre, espace de détente multi-sensorielle, espace de balnéothérapie, salon de coiffure, salon d’esthétique, restaurant, etc.). Cet établissement proposera 60 places réparties sur 49 appartements (36 T1, 24 T2). Elle devrait ouvrir ses portes en 2020.



La seconde résidence sera construite à Jacou, avenue Cyprien Olivier, située à proximité des commodités urbaines, d’un centre commercial et de la vie du village de Jacou. Elle comportera 60 logements (37 T1Bis et 23 T2). La résidence Séréna bénéficiera de la proximité de l’EHPAD MBV-TERRAROSSA, avec lequel elle partagera le jardin et aura accès aux installations de l’EHPAD : espace beauté bien-être (salon de coiffure, salon d’esthétique, espace balnéothérapie, espace de détente multi sensorielle,…) restaurant, salle de kinésithérapie. Elle aussi devrait ouvrir ses portes en 2020.