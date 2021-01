Article publié le 26/01/2021 à 10:17 | Lu 116 fois Lysol : le nouveau geste "propreté" anti-virus pour la maison





Lysol, spécialiste de la désinfection depuis plus de cent ans vient de lancer en France un spray qui fait déjà fureur aux États-Unis. Ce dernier contient de l’éthanol, un des actifs les plus efficaces pour lutter contre tous types de virus et bactéries. De fait, une seule vaporisation suffit pour être enfin libérés des contraintes des multiples gestes quotidiens de désinfection. Idéal en ces temps de pandémie.

Alors que la Covid-19 n’en finit pas de perturber notre quotidien, il convient de continuer à ne pas abandonner nos réflexes et de poursuivre l’adoption des fameux « gestes barrières » au jour le jour. Pour se protéger et pour protéger les autres.



Rappelons que la transmission des virus et des épidémies, quels qu’ils soient, se fait par l’air mais aussi par contact avec des surfaces potentiellement infectées. Toucher ces surfaces, c’est être en contact direct avec le virus, les désinfecter c’est éviter tout simplement d’être contaminé. CQFD.



Parce que les mains peuvent transporter les virus vers des surfaces sur lesquelles ils peuvent persister parfois plusieurs jours, les gestes barrières sont essentiels : il est important de désinfecter ses mains et les surfaces.



Dans ce contexte, une simple vaporisation de ce spray sur une surface contact, et c’est l’assurance d’éliminer les virus et les bactéries, y compris le virus de la Covid-19 en moins d’une minute assure la marque dans son communiqué.



Comment agit ce spray agit sur le virus de la Covid-19 ? Le SARS-COV-2 est un virus enveloppé, un amas de matériel génétique enveloppé dans une membrane de molécules grasses. L’éthanol et l’ammonium quaternaire, composants du spray agissent comme des solvants, déchirant la membrane lipidique et laissant la matière virale inerte.



Ce spray s’avère très pratique et simple d’utilisation : on secoue, on vaporise et on laisse sécher. Il n’est plus nécessaire d’essuyer et donc, d’entrer en contact avec les surfaces potentiellement contaminées.



Il agit sur de nombreuses surfaces, y compris les textiles. Que ce soit sur le cartable de votre petit-enfant qu’il dépose sur son lit quand il rentre de l’école, que ce soit pour votre sac à main, vos chaussures ou votre manteau de retour de vos courses ou des transports en commun, que ce soit sur un plan de travail de cuisine, ou une table basse ou encore sur une poignée de porte, de réfrigérateur, un interrupteur.



Vous pouvez trouver ce nouveau désinfectant chez Auchan, Auchan Supermarché, Carrefour, Carrefour Market, Casino Supermarché et Géant Casino, Cora, Intermarché, Leclerc, Match, Monoprix, Système U, et en ligne sur Amazon.









