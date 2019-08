Article publié le 29/08/2019 à 01:00 | Lu 132 fois Lyon : une intéressante exposition sur les publicités pour les antibiotiques Le musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique de Lyon (69) va présenter du 20 novembre 2019 au 1er mars 2020 une exposition très originale dédiée aux publicités médicales sur les antibiotiques. A découvrir si vous êtes de passage sur Lyon cet hiver.

Pourquoi une telle exposition au musée ? Plusieurs raisons : médicale, sociétale et graphique. Aujourd’hui, on le sait, les antibiotiques sont plus que jamais d’actualité. Le fait est que la résistance bactérienne à ces médicaments devient un grave problème de santé publique mondial.



Cette crise, silencieuse et difficilement perceptible mais bien réelle, conduit les instances sanitaires à de multiples actions pour préserver les antibiotiques (qui ne sont pas automatiques, rappelons-le) existants et surtout, imaginer les solutions de demain.



Actuellement, l'ensemble de la communauté scientifique est mobilisée dans un effort qui fait travailler ensemble non seulement médecins, vétérinaires et pharmaciens mais aussi les spécialistes des sciences sociales et culturelles, de l’économie, de la politique.



Le pouvoir quasi magique des antibiotiques, vus comme des médicaments miracle, a donné lieu à d’audacieuses déclinaisons publicitaires dans la presse médicale ; celle-ci n’a pas hésité à les mettre en scène comme de véritables héros de légende.



Ces publicités médicales constitueront l’un des focus proposés par le prochain Petit Salon du musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique, du 20 novembre 2019 au 1er mars 2020. Elles proviennent des archives du Professeur Antoine Andremont, spécialiste international de l’étude des résistances aux bactéries.



Inconnues du grand public, ces publicités ne manqueront pas d’interpeller le visiteur par leur message percutant et leur adaptabilité à l’esthétique et aux valeurs de leur époque.











