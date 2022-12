Lynk & Co : une nouvelle marque automobile chinoise s'implante en France Déjà présent en Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas et Suède, Lynk & Co entend désormais libérer la mobilité en France.







« Lynk & Co est la réponse radicale pour tous ceux qui aspirent à une mobilité simple, flexible et durable, et bien plus encore ! La simplicité, le partage, la durabilité et la liberté sont les maîtres mots de la philosophie Lynk & Co. Dans un monde qui s’éloigne de plus en plus de la notion de propriété traditionnelle au profit d’un usage flexible grâce à un abonnement simple, le fournisseur de services à la mobilité entend bouleverser notre façon de nous déplacer ».



Voilà le principe de fonctionnement du constructeur chinois Lynk & Co. L’idée est de créer une communauté d’usagers qui seront en interaction mutuelle.



Pour cela, la marque offre l’opportunité à quiconque d’être membre de son club et de disposer -même sans en être propriétaire– d’une « 01 », parfaitement équipée. Rappelons que cette « 01 » est l’émanation d’une Volvo XC 40. Elle bénéficie d’une motorisation optimisée et surtout, est vendue aux environs de 10.000 € moins chère.



Convaincu que l'avenir de l'automobile repose sur la location et l'auto partage, Lynk & Co, qui se veut pionnier de la « mobilité simplifiée », arrive en France avec une offre inédite : louer son véhicule simplement et sans contrainte et avoir la possibilité de le partager avec la communauté Lynk & Co afin de réduire ses mensualités.

Le modèle Lynk & Co va au-delà du leasing et de la location longue durée. Concrètement, en devenant membre pour 500 € par mois tout compris, la « 01 », hybride rechargeable (PHEV) est à votre disposition, sans engagement, résiliable à tout moment.



Vous êtes en déplacement et votre voiture dort au garage, envie de faire profiter à l’un de vos proches l’expérience Lynk & Co ? L’application mobile Lynk & Co permet de mettre sa voiture à la disposition d'autres membres lorsque vous n'en avez pas l’utilité. Une mise à disposition moyennant rétribution, au tarif que vous fixez, permet de récupérer une partie de l'abonnement mensuel.



La formule ne vous convient plus ? Vous la résiliez à tout moment, puisqu'il n'y a aucune obligation de s'engager sur une période définie. Enfin, les utilisateurs occasionnels, pourront rejoindre la communauté Lynk & Co et emprunter un véhicule à d'autres membres, en ne payant que le temps de l'utilisation.



Pour découvrir et tester le modèle « 01 », ce n’est pas chez un concessionnaire automobile que vous pourrez la voir mais dans son club. Véritable prolongement hors ligne de sa communauté numérique, ces clubs se veulent être des espaces de partage et de rencontre où il sera possible de se familiariser avec la voiture et l’univers de la marque, de participer à des événements et ateliers.



Mobilier, décoration d'intérieur, le club incarne la philosophie et les valeurs de Lynk & Co. Les premiers Clubs en Europe ont déjà ouvert à Göteborg, Amsterdam, Berlin et Paris. Pour y parvenir, le modèle Lynk & Co se concentre sur l'expansion de sa communauté et de ses membres –pas sur la vente de ses voitures –afin de promouvoir une utilisation plus efficace des ressources.



Le modèle « 01 »reflète cette vision de la durabilité et n'est disponible en France qu'en véhicule hybride rechargeable (PHEV). Pour encourager ses membres à partager leur voiture et simplifier les démarches, l’application Lynk & Co leur permet de gérer les réservations et localiser l’emplacement de la voiture.



Quant à la remise de la clé, rien de plus simple. La clé numérique est disponible sur smartphone et est livrée instantanément. Le modèle « 01 » est le premier modèle de la marque lancé sur le marché français disponible en deux couleurs : noir ou bleu.



Lynk & Co a fait le choix de proposer un modèle parfaitement équipé avec toit ouvrant panoramique de série, écran tactile de 12,7 pouces, recharge à induction pour smartphone, navigation en ligne, WiFi, assistant de stationnement intelligent, paramètres personnels stockés sur le cloud.



La « 01 »n'est pas seulement performante et écologique, mais aussi caractérisée par un design avant-gardiste, un intérieur haut de gamme et une technologie de dernière génération avec un système d'exploitation qui se met à jour une fois connecté à Internet. Et si vous souhaitez l'acheter, il est évidemment possible de le faire au prix de 41.500 euros.



Un programme alléchant avec néanmoins quelques bémols. Par exemple une carte grise qui reste au nom du constructeur. L’un des inconvénients est la gestion des PV par l’intermédiaire du titulaire de la carte grise (le loueur) qui facture en sus des frais de dossiers et ne tient pas compte des éventuelles erreurs comme la verbalisation d’utilisateurs titulaires d’une carte d’handicapé.



JCC

Article publié le 02/12/2022 à 09:06 | Lu 292 fois