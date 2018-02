Article publié le 16/02/2018 à 06:19 | Lu 128 fois Ludilabel : un pack d'étiquettes pour identifier les vêtements des résidents en EHPAD La société Ludilabel créée en 2011 par une maman, propose un pack de près de 200 étiquettes thermocollantes et autocollantes nominatives qui permet d’identifier les vêtements des ainés vivant en maison de retraite.

S’apercevant du manque de qualité des étiquettes vendues en mercerie, la fondatrice Sandrine Jullien-Rouquié a voulu proposer quelque chose de plus qualitatif et de plus design s’adaptant à toutes les circonstances et à de nombreux publics (maison de retraite, bureau, colonies, etc.).



Elle vient de dévoiler un « Pack Seniors » composé de 183 étiquettes qui permet d’identifier le linge, les chaussures, les livres et autres objets de la vie quotidienne, en maison de retraite ou établissement spécialisé. Tout peut être identifié pour mettre fin aux objets égarés ou échangés par mégarde !



Durable, ces étiquettes thermocollantes résistent aussi bien en machine à laver et sèche-linge jusqu’à 90°. Elles sont conçues pour supporter le passage en machine à 60°, ainsi qu’au micro-ondes, réfrigérateur et congélateur et sont conformes aux normes exigées pour marquer les affaires en EHPAD et maisons de retraite. Compter 32,5 euros pour 183 étiquettes.



Aujourd’hui, cette jeune entreprise qui propose du « made in France » et qui emploie huit personnes près de Toulouse facilite le quotidien de quelques 600.000 ainés en maison de retraite en France en proposant la vente en ligne de ces étiquettes personnalisables.