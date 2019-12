Article publié le 30/12/2019 à 01:00 | Lu 171 fois Lucienne ou les millionnaires de la Rondière (BD) Bamboo éditions va publier le 8 janvier 2020, une bande dessinée intitulée Lucienne ou les millionnaires de la Rondière (80 pages, 17,90 euros). L’histoire est celle de Lucienne, une sexagénaire qui gagne une grosse somme d’argent avec laquelle elle pourrait venir en aide aux enfants nécessiteux dans le monde. Un scénario d’Aurélien Ducoudray associé à des dessins de Gilles Aris.

De plus en plus de bandes dessinées mettent en scène des personnes âgées. De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc.



Récemment, deux « BD seniors » aux antipodes l’une de l’autre ont connu un beau succès en librairie : Les vieux fourneaux (énorme « carton » avec même la sortie d’un film) et L'obsolescence programmée de nos sentiments.



En début d’année 2020, Bamboo éditions va publier Lucienne ou les millionnaires de la Rondière d’Aurélien Ducoudray au scénario et Gilles Aris aux illustrations. L’histoire est celle de Lucienne et de Georges, deux sexagénaires qui vivent dans leur petit village de La Rondière à la campagne où Georges répare son tracteur et Lucienne, elle, s’occupe des tâches quotidiennes.



Pour apaiser son deuil, celui de son fils unique, elle aime parrainer des enfants déshérités dans le monde jusqu’au jour où le facteur amène à Lucienne une lettre annonçant qu’elle est la grande gagnante de 200.000 euros au jeu-concours des magasins Outillor. Sa vie va être bouleversée.











