Lombalgies : une nouvelle étude prône l'intérêt des manipulations vertébrales

Fondée sur les données de 47 essais cliniques regroupant un total de 9.211 adultes de 35 à 60 ans, cette publication confirme que les manipulations vertébrales soulageraient la lombalgie chronique avec autant d’efficacité que les exercices thérapeutiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les décontractants musculaires.



L’efficacité des manipulations vertébrales se révèle par ailleurs supérieure pour améliorer la mobilité à court terme.



Interviewée par l’agence de presse Reuters, la principale auteur Sydney Rubinstein explique qu’ « à ce jour, les manipulations vertébrales sont considérées comme une thérapie de deuxième ligne ou comme adjuvant thérapeutique, dans les recommandations internationales ».



Et la spécialiste de poursuivre : « ces résultats suggèrent que les manipulations vertébrales sont certainement à parité avec les autres thérapies recommandées et peuvent à ce titre être considérées comme une option thérapeutique de première ligne ».



Principalement pratiquées par les chiropracteurs, les manipulations vertébrales permettent d’atténuer la pression sur les articulations et de limiter l’inflammation. On y recourt communément pour soulager les douleurs du dos, des cervicales, des épaules mais également les maux de tête.