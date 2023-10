Lombalgie : quatre études scientifiques et récentes sur les bienfaits de la chiropraxie De nombreuses publications dans des revues indexées confortent les bénéfices des traitements dispensés par les chiropracteurs, en particulier sur les lombalgies communes et les lombalgies chroniques, qui constituent un fléau sanitaire. Le point avec l’Association française de chiropraxie.









Diminution de la douleur et amélioration de la mobilité : un soulagement immédiat ! Cette étude publiée dans le Spine Journal en octobre 2020 visait à évaluer l'efficacité des techniques de manipulation et de mobilisation dans le traitement des douleurs chroniques du bas du dos.



Les chercheurs ont réalisé une revue systématique de la littérature et une méta-analyse, ce qui signifie qu'ils ont examiné attentivement plusieurs études existantes sur le sujet et ont combiné leurs résultats pour obtenir des conclusions globales.



Les résultats de l'étude ont montré que les techniques de manipulation et de mobilisation étaient efficaces pour soulager les douleurs chroniques du bas du dos.



Les patients ayant bénéficié de ces traitements ont signalé une réduction significative de la douleur et une amélioration de la fonction physique par rapport aux patients n'ayant pas reçu ces traitements.



De plus, l'étude a souligné que les effets bénéfiques des techniques de manipulation et de mobilisation étaient plus importants à court terme. Cela signifie que les patients ont ressenti un soulagement immédiat de la douleur après les séances de traitement.



Ces résultats confortent ceux qui avaient été observés dans l'étude réalisée par Sidney M. Rubinstein et ses collègues, publiée dans le célèbre British Medical Journal en 2019.



Leurs travaux avaient pour objectif d'évaluer les avantages et les risques de la thérapie de manipulation vertébrale dans le traitement des douleurs chroniques du bas du dos. Les chercheurs ont effectué une revue systématique de la littérature et une méta-analyse en se concentrant sur des essais cliniques randomisés.



Les résultats de l'étude ont indiqué que la thérapie de manipulation vertébrale pouvait présenter certains avantages dans le traitement des douleurs chroniques du bas du dos. Les patients qui ont reçu ce type de traitement ont signalé une réduction de la douleur et une amélioration de la fonction physique par rapport aux patients qui n'ont pas reçu ce traitement.

Jusqu’à 37 semaines sans aucune douleur dans l’année !



Les soins chiropratiques de maintenance consistent à poursuivre régulièrement les traitements, même en l'absence de douleur, après avoir obtenu un soulagement initial. Contrairement à une approche basée sur les symptômes, où le patient ne consulterait le chiropracteur qu'en cas de douleur réapparaissant ou de perte de mobilité.



Ces soins de maintenance sont largement utilisés en Europe du Nord, où environ 30% des patients scandinaves suivis par un chiropracteur en bénéficient.



L'efficacité de ces soins fait l'objet de recherches dans le cadre du programme nordique de soins de maintenance, une collaboration entre des chercheurs suédois et danois visant à mesurer leurs avantages. Ils ont mené une étude sur un groupe de 328 patients lombalgiques âgés de 18 à 65 ans, qui avaient déjà connu une amélioration grâce aux soins chiropratiques.



Les patients ont été répartis au hasard en deux groupes : l'un recevant des soins de maintenance, l'autre un traitement basé sur les symptômes. Tout au long de l'année, les patients ont été régulièrement interrogés par SMS sur leurs douleurs.



En 2018, une première analyse des données a été publiée dans la revue réputée PlosOne. Cette étude initiale a conclu que les patients bénéficiant des soins de maintenance avaient souffert de douleurs pendant près de 13 jours de moins par an que ceux recevant un traitement basé sur les symptômes, soit 85 jours douloureux contre 98.



Parallèlement, les patients en soins de maintenance ont eu en moyenne deux consultations supplémentaires par an, soit 6,7 consultations contre 4,9 pour l'autre groupe.



En avril 2020, une analyse secondaire des mêmes données a été publiée.



Selon cette nouvelle étude, les soins de maintenance chiropratique réduisent non seulement le nombre de jours de douleur chez les patients souffrant de douleurs lombaires, mais prolongent également significativement les périodes sans aucune douleur ressentie, en particulier chez les patients les plus touchés par cette affection (douleurs intenses ayant un impact important sur leur vie quotidienne).





Références :



Coulter ID, and al. Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. Spine J. 2020 Oct; 20(10):1524-1539.



Sidney M Rubinstein, and al. Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2019;364:l689.



Andreas Eklund, and al. The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain-A pragmatic randomized controlled trial. PLoS One. 2018 Sep 12;13(9):e0203029. doi: 10.1371/journal.pone.0203029. eCollection 2018.



Andreas Eklund, and al. The Nordic maintenance care program: maintenance care reduces the number of days with pain in acute episodes and increases the length of pain free periods for dysfunctional patients with recurrent and persistent low back pain - a secondary analysis of a pragmatic randomized controlled trial Chiropr Man Therap. 2020 Apr 21;28(1):19. doi: 10.1186/s12998-020-00309-6.



