Article publié le 27/03/2020 à 06:04 | Lu 142 fois Loisirs en résidence seniors : quelles activités pratiquer pour les seniors ? Loisirs résidence seniors : qui a dit que la retraite était synonyme d’ennui ? Afin de profiter de leur temps libre, les personnes âgées bénéficient d’une multitude d’activités pour rester actifs au quotidien.

Le vélo, un loisir résidence senior qui permet de profiter du beau temps

A la retraite, les seniors sont friands de nouvelles activités afin d’occuper et d’égayer leur quotidien. Ils disposent d’une myriade d’activités possibles, adaptées à chacun et quels que soient leurs envies.



Alors que retraite rime souvent avec ennuis, les résidences seniors permettent de proposer un cadre de vie dynamique et reposant à leurs résidents.



En essor depuis les années 2000, elles ont le vent en poupe car elles sont bien souvent les seules à proposer un véritable accompagnement et encadrement. Adaptées et tout confort, les résidences seniors doivent aussi leur succès aux nombreuses activités et loisirs qu’elles mettent à disposition de leurs clients.



Des loisirs résidence seniors et activités afin de vivre pleinement la retraite, sortir de chez soi, découvrir la ville ou le paysage voisin, le personnel des résidences seniors étudient constamment les meilleurs loisirs, ludiques, culturels à proposer à leurs résidents afin de leur promettre des séjours d’exception : retour sur les loisirs incontournables de ces résidences seniors !



Loisirs résidence seniors : des activités ludiques ou créatives pour stimuler sa mémoire

Parce que la perte d’autonomie n’est jamais une étape facile, les résidences séniors mettent tout en place pour qu’elle se fasse en douceur au travers d’activités ludiques et créatives avec une stimulation de la mémoire perpétuelle : muscler sa mémoire se révèle très bénéfique pour les personnes âgées.



En effet, elle est un élément essentiel pour le bien-être afin de conserver ses souvenirs, ses repères et de rester autonome le plus longtemps possible. De plus, les activités ludiques ou créatives procurent un sentiment de satisfaction et de confiance en soi :



1. Le sport cérébral

Moins on la sollicite, plus elle s’atrophie : la mémoire est un muscle comme un autre et les activités qui peuvent servir à l'entraîner et à la stimuler ne manquent pas. Parmi elles, nous pouvons énumérer les mots croisés, sudoku ou encore memories qui peuvent être effectués avec les petits-enfants. Nombreuses sont les résidences seniors qui proposent un espace calme et un coin lecture afin de pouvoir se relaxer dans un lieu propice à la détente.



2. Le scrapbooking et les albums photos personnalisés

Le scrapbooking est devenu l’un des loisirs créatifs les plus appréciés ces dernières années. Quant aux albums photos personnalisés, ils se développent de plus en plus comme étant un loisir très créatif, sollicitant ainsi la mémoire visuelle. Dans certaines résidences seniors, les personnes âgées bénéficient d’un accompagnement tout au long des activités afin de les aider dans leur démarche. Ces activités vont permettre de mettre leur imagination à profit et de faire plaisir aux personnes proches.



3. Les activités manuelles : tricot ou crochet

Broderie, couture ou encore crochet sont des activités que de nombreuses personnes âgées principalement de la gente féminine aiment pratiquer. Découvertes et apprentissage de nouvelles techniques, permettent de s’amuser tout en créant des vêtements pour soi ou ses proches.



Participer à des activités créatives fait travailler l’esprit et la capacité de réflexion. Elles vont permettre d’imaginer, concrétiser et résoudre des problèmes pour obtenir un résultat final. Cela développe le bien-être et l’estime puisqu’un sentiment de satisfaction s’en découle.



Sports doux et adaptés pour une bonne dose de vitalité

Les cours d’aquagym : un des loisirs en résidence senior alliant santé et plaisirs

Après 50 ans, toutes les activités sportives ne sont plus bonnes à pratiquer, car le corps s’affaiblit et la masse musculaire se réduit.



C’est la raison pour laquelle certaines activités sont plus recommandées que d’autres : celles qui favorisent un effort long et peu intense. Les résidences pour seniors prennent conscience des bienfaits du sport pour les personnes âgées et les adaptent selon les besoins de chacun.



1. La natation pour soulager les douleurs

La natation va favoriser l’entretien des muscles, la circulation sanguine et peut soulager les douleurs.. Ce sport est bénéfique aussi bien pour les muscles que pour les capacités respiratoires ou même la coordination motrice.



En outre, ce sport n’impose pas de stress aux articulations puisque le corps à presque la même densité que l’eau. La natation est idéale pour les personnes souffrant d’arthrose. C’est pour cela que certaines résidences seniors disposent d’une piscine et proposent des cours d’aquagym adaptés à leurs résidents.



2. La marche nordique pour profiter du plein air

Cette activité physique est la plus appréciée des seniors. En effet, ce sport de plein air pratiqué en Scandinavie, consiste en une marche à un rythme plus soutenu et permet non seulement de découvrir l’environnement qui nous entoure mais également de développer et de maintenir un bon système cardio-vasculaire.



Contrairement à la marche traditionnelle ou à la randonnée, elle se pratique avec des bâtons en fibre de carbone. Il s’agit toutefois d’y aller à son rythme, sans forcer et en privilégiant l’endurance plutôt que la performance.



3. Le cyclisme, bon pour la circulation sanguine

Le cyclisme occupe une place de choix en ce qui concerne les meilleurs sports pour seniors. Bon pour la respiration, la circulation sanguine, l’équilibre et surtout le coeur, le cyclisme est un bon moyen de profiter de l’environnement tout en pratiquant une activité sportive. De plus, le poids du corps est moins sensible sur un vélo, ce qui représente un grand intérêt.



Selon une étude réalisée par l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) sur l’activité physique : de 55 à 75 ans, faire de l’exercice de façon quotidienne améliore les facultés cognitives tandis que la sédentarité va au contraire les affaiblir.

Les loisirs mis en place par les résidences seniors vont prendre en compte les facultés de chacun pour proposer des activités adéquates. De plus, elles peuvent disposer d’équipements propices à une pratique du sport doux régulière.



C’est le cas des Villas Médicis qui proposent dans leurs résidences un panel de services adaptés à la pratique du sport ou à la relaxation : salle de gymnastique, piscine, sauna, spa, vélos. L’organisation d’activités en extérieur avec des sorties et excursions régulières fait également partie intégrante de la vie des Villas.



Des sorties culturelles afin de joindre l’utile à l’agréable

Un des loisirs résidence seniors : une sortie au marché pour égayer le quotidien des résidents



Les sorties culturelles permettent de contrer les trois principaux facteurs de vieillissement : l’ennui, l’engourdissement et la solitude.



C’est pour cela que les Résidences Villa Médicis proposent toutes types de sorties afin d’égayer le quotidien de ses résidents. Des excursions sont organisées régulièrement (musée, marché, exposition, spectacle, concert...).



Les seniors peuvent également profiter au sein même de la Villa Médicis d’activités ludiques quotidiennes comme le jardinage et les jeux de cartes. Des activités sportives sont également proposés tels que l’aquagym, la gym douce, le pilate ou la relaxation.



Les animations et activités dans les résidences seniors occupent un rôle important dans le projet de vie de leurs résidents.



Même si ce ne sont que des passe-temps, les activités telles que le scrapbooking ou encore les cours d’aquagym deviennent par la suite de véritables passions et combattent la dépression, maintiennent les liens sociaux et peuvent même diminuer certains symptômes de la maladie d’Alzheimer.











