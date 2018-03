Article publié le 08/03/2018 à 01:00 | Lu 67 fois Logement : ce qu'attendent vraiment les boomers Une étude exclusive commanditée par Vitaris, société spécialisée dans la téléassistance et Frédéric Serrière, expert du marché des seniors, indique que plus de la moitié des boomers considère que l’association « téléassistance et domotique » leur permettra de vivre à domicile plus longtemps.

La question du logement des seniors est plus d’actualité que jamais. Si depuis quelques années, de nombreuses solutions sont commercialisées sur le marché, permettant de vieillir plus sereinement à domicile, ces derniers restent encore nombreux à considérer leurs logements comme peu adaptés aux besoins spécifiques survenant avec l’âge.



« En vieillissant, les besoins, les envies et les rapports à la consommation changent. Réaliser ce type d’étude permet d’obtenir des informations précises et actuelles quant aux attentes des seniors et donc, d’adapter les offres existantes voire, d’en créer de nouvelles, spécifiques aux besoins exprimés », explique Frédéric Serrière spécialiste du marché des seniors depuis plus de quinze ans.



Tout d’abord rappelons que les boomers (des personnes âgées de 50 à 63 ans) sont majoritairement propriétaires de leur habitation (64,2% des interrogés) et que pratiquement les deux-tiers (63%) se déclarent satisfaits du logement qu’ils occupent actuellement. Pour autant, plus de la moitié (56%) estime que leur lieu de vie ne serait pas adapté à une personne en situation de dépendance.



Toujours selon cette étude, ces boomers ont besoin d’être rassurés : ainsi, ils souhaitent que leurs logements soient correctement équipés pour anticiper d’éventuels futurs besoins. A ce propos, l’étude révèle qu’ils considèrent le confort et la sécurité comme des préoccupations majeures (respectivement 60% et 55% des sondés).



Dans ce contexte, plus d’un sondé sur deux (59% des sondés) pense que la téléassistance couplée à la domotique pourrait leur permettre de rester plus longtemps à domicile. Parmi les installations qu’ils jugent indispensables, on trouve pour près de 70% des personnes sondées, l’adaptation de l’éclairage et, pour 60% d’entre eux, l’aménagement de la salle de bain, zone de la maison considérée (à juste titre d’ailleurs) comme particulièrement risquée pour les seniors.



Toutefois, en ce qui concerne les « nouvelles technos », les boomers semblent assez partagés… En effet la moitié estime que les nouvelles technologies pourraient avoir un impact positif sur le maintien à domicile tandis que l’autre moitié assure que le contact humain reste essentiel. Les deux n’étant pas forcément incompatibles d’ailleurs…



« Nous pensons qu’il est très important de sonder les personnes qui pourraient avoir recours à la téléassistance d’ici quelques années, afin d’améliorer nos offres et d’aller directement dans le sens de leurs besoins. Nous sommes ravis de voir que pour les boomers, les nouvelles technologies sont un réel atout pour assurer la sécurité de leurs foyers », précise Alain Monteux, Président de Vitaris.



Méthodologie : L’enquête a été menée auprès d’un échantillon représentatif de 1 514 personnes âgées de 55 à 72 ans. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession, catégorie socio-professionnelle, lieu). L’intégralité des interviews a été réalisée au téléphone la semaine du 6 novembre 2017.