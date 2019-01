Article publié le 23/01/2019 à 09:26 | Lu 130 fois Livre : 52 activités à partager avec vos petits-enfants Spécialistes des ouvrages pour toute la famille, les Éditions 365 présentent en ce début d’année 2019, un livre-jeu intitulé « 52 activités à partager avec vos petits-enfants ». À l’approche de la fête des grands-mères, voici un cadeau original et ludique pour renforcer les liens intergénérationnels !

De plus en plus d’ouvrages s’adressent directement aux seniors et aux grands-parents. Si certains abordent plus spécifiquement les problématiques « personnes âgées », d’autres se concentrent sur les relations intergénérationnelles. Soit de manière sérieuse, soit plus ludique comme ce nouveau livre-jeu édité par les Editions 365.



En effet, cet ouvrage de 54 cartes de petit format (ce qui permet de l’emmener en promenade ou en voyage) propose toute une série d’activités à expérimenter entres grands-parents et petits-enfants -une grande tendance depuis une quinzaine d’années.



Grâce à ce livre, ces deux générations -qui parfois se connaissent mal compte-tenu de l’éclatement de certaines familles- apprennent ou réapprennent à se découvrir et à mieux se connaître ! « Ces cartes sont autant d'occasions de passer des moments de détente et de complicité » assure l’éditeur dans son communiqué. Prix : 6,99 euros en librairie ou en grande surface.











