Linette : une poudre de lin riche en Oméga-3 Voici une nouvelle préparation alimentaire idéale pour les seniors puisqu'elle est riche en Oméga-3. Plus concrètement, Linette est une poudre fabriquée à base de graines de lin cuites ; elle se saupoudre sur les salades, se mélange dans un yaourt ou s'incorpore dans les pâtes à gâteaux. Elle s'intègre très facilement dans toutes les recettes du quotidien.

La graine de lin, connue pour être la graine la plus riche en Oméga-3, est un incontournable d’une alimentation « santé » très en vogue. Ce qu’on ignore souvent en revanche, c’est que son enveloppe très rigide contient d’une part, des facteurs toxiques et d’autre part, des facteurs antinutritionnels qui empêchent sa digestion. Doublement dommage.



Cette nouvelle poudre baptisée Linette vise à pallier ces désagréments ? Tout d’abord, elle est élaborée avec des graines de lin cuites et finement broyées selon un procédé unique en France qui les débarrasse de leur enveloppe indigeste. L’amande de la graine peut ensuite délivrer ses acides gras essentiels et assimilables par l’homme.



Sa texture huileuse associée à une céréale lui confère la consistance d’une farine qui s’incorpore dans n’importe quelle recette : tartes, gâteaux, pains, gratins, pâtes, salades, etc. Elle peut aussi être saupoudrée dans les yaourts ou les compotes. Son goût apporte une note de noisette à tous les desserts !



Une façon simple et rapide d’apporter à son organisme les propriétés nutritionnelles du lin : les fibres, les lignanes et surtout les Oméga-3 (10 grammes de Linette couvrent la moitié des besoins journaliers) dont l’alimentation moderne manque cruellement.



Rappelons que les Oméga-3 sont des acides gras essentiels indispensables au bon fonctionnement de notre organisme et qui préviennent les maladies de civilisation (diabète, cancer, cholestérol, maladie cardio-vasculaire).



Le sachet de Linette de 200 g ou de 500 g se décline au blé (classique), au sarrasin, au son d’avoine. Existe aussi en bio et low gluten. Prix de vente : à partir de 5 euros les 200 g ou 7 euros les 500 g. En vente partout en France dans certaines GMS et boutiques artisanales.