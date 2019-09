Article publié le 18/09/2019 à 04:45 | Lu 178 fois Liftup : une entreprise danoise spécialisée en produits seniors s'implante sur le marché français Avec le vieillissement généralisé des populations dans le monde, les solutions actuelles de prise en charge de la perte d’autonomie n’arrivent pas forcément à faire face à cette mutation démographique. Dans cet esprit, la société danoise Liftup, propose une gamme des solutions et de produits adaptés aux besoins spécifiques de cette population.

Avec le vieillissement des populations dans le monde, le domaine du « care » (de l’aide aux personnes âgées) se développe. Clairement une tendance de fond pour les décennies à venir qui vont voir arriver des cohortes de personnes âgées.



De nos jours déjà, on constate une carence des aides-soignants pour les ainés. Et ce n’est que le début. L’absence d’une « vraie identité » du métier, ainsi que le manque de la reconnaissance du « rôle propre » de l’aide-soignant, figurent comme des raisons plus profondes et significatives. Sans compter des salaires qui « ne suivent pas ».



Face à cette pénurie du capital humain, la silver technologie se profile de plus en plus comme une vraie locomotive au service des personnes âgées. C’est là qu’intervient une entreprise comme Liftup. Cette dernière a bien compris les enjeux de ce changement démographique profond et donc, durable.



« Notre objectif est celui d’offrir une aide digne pas seulement aux seniors, mais aussi aux personnes à mobilité réduite » explique Helle Nørgaard, responsable ventes de l’entreprise. « Liftup est une entreprise au service de tous contre la pénurie des aides-soignants dans tous les pays européens » continue H. Nørgaard.



Plus concrètement, cette société fondée en 2003, proposait à l’origine, FlexStep, une combinaison d’escaliers ordinaires associée à un élévateur pour un fauteuil roulant. Quelques années plus tard, elle mettait au point Raizer, un siège de relevage mobile. Aujourd’hui, grâce à toute une gamme de produits au service des personnes âgées l’entreprise compte bien séduire le marché français…











Dans la même rubrique : < > Bonjoursenior.fr : un portail dédié aux problématiques des personnes âgées Amantine : un nouveau service d'assistance personnalisé dédié aux aidants familiaux