Liens entre douleurs rachidiennes et maladies chroniques : le point avec l'Association Française de Chiropraxie La lombalgie et la cervicalgie, qui sont des douleurs rachidiennes, sont identifiées comme les principales causes d'incapacité dans de nombreux pays. Une nouvelle étude menée par des chercheurs a récemment fait une découverte en établissant des liens significatifs entre les douleurs rachidiennes et les maladies chroniques. Le point avec l’Association Française de Chiropraxie.







Habitudes de vies et douleurs rachidienne



Selon une étude récente sur la charge mondiale de morbidité, la lombalgie demeure la principale cause d'incapacité dans le monde.



Plusieurs études ont établi des liens entre les problèmes de la colonne vertébrale et les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète et l'obésité.



Des enquêtes menées aux États-Unis et en Australie ont montré une prévalence plus élevée de comorbidités chez les personnes souffrant de douleurs rachidiennes



Il a également été démontré que différents comportements liés à la santé étaient liés aux douleurs vertébrales. C’est notamment le cas pour les fumeurs, les personnes inactives sur le plan physique et celles souffrant de problèmes de sommeil.



Toutes présentent plus de risque de souffrir de douleurs rachidiennes.



Une nouvelle étude qui confirme le lien entre maladie chronique et douleurs rachidienne



Une équipe de chercheurs a récemment fait une découverte en établissant des liens significatifs entre les douleurs rachidiennes et les maladies chroniques.



Les résultats d'une enquête massive portant sur plus de 26.000 individus ont révélé que quatre états de santé avaient une incidence considérable sur la prévalence des douleurs rachidiennes : les maladies cardiovasculaires, qui augmentaient de 58% la probabilité de souffrir de douleurs rachidiennes, l'hypertension (40%), le diabète (25%) et l'obésité (34%).



En examinant l'ensemble des problèmes de santé chroniques, les chercheurs ont également constaté que des facteurs tels que le tabagisme, l'inactivité physique, les troubles du sommeil, les problèmes cognitifs et les problèmes de santé mentale étaient fortement associés à une augmentation significative de la prévalence des douleurs vertébrales par rapport aux personnes ne souffrant pas de telles douleurs.



Sur la base de ces observations, les auteurs de l'étude concluent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour approfondir la compréhension de la gestion de la douleur vertébrale en tant que moyen de prévention et de gestion des conditions de santé chroniques.



Ces résultats soulignent l'importance d'explorer davantage les approches de prise en charge de la douleur rachidienne afin d'améliorer la santé globale des individus atteints de maladies chroniques.



Chiropraxie et douleurs rachidienne



Si vous présentez des douleurs rachidiennes faibles ou intenses, récentes ou anciennes, consulter un chiropracteur peut vous aider. Votre chiropracteur recherchera les causes de votre douleur et vous proposera un traitement adapté.



Article publié le 29/06/2023 à 01:00 | Lu 118 fois



