Liens entre Alzheimer et Covid-19 : le point de vue du professeur Hélène Amieva

Le 13 septembre dernier une étude américaine* a révélé que les personnes âgées de plus de 65 ans ayant contracté le Covid-19 étaient plus susceptibles de contracter la maladie d'Alzheimer dans l'année qui suit leur contamination dans le Journal of Alzheimer's Disease. Hélène Amieva, professeur des Universités en Psychogérontologie* nous éclaire sur le lien entre la Covid-19 et la maladie d'Alzheimer.

« Les effets du Covid-19 chez la personne âgée n'ont pas fini de sévir... Si dès les premiers mois de la pandémie, il est rapidement devenu évident que les conséquences sur la santé et la mortalité en cas d'infection par le Covid-19 étaient majorées chez la personne âgée, une nouvelle étude vient de révéler un possible effet sur le cerveau » indique la chercheuse.



Et d’ajouter : « cette étude est basée sur un registre comportant les données de santé de plus de 6.200.000 personnes âgées de 65 ans et plus, suivies dans 68 centres de santé répartis dans les 50 états des Etats-Unis en 2020 et 2021. Parmi elles, 410.000 ont contracté le Covid-19 ».



« Le Covid-19 étant un virus neurotrope (c'est-à-dire qu'il pénètre le système nerveux central), les chercheurs ont mené une série d'analyses afin de déterminer si les personnes âgées qui avaient contracté le Covid avaient davantage développé de maladie d'Alzheimer au cours de l'année qui a suivi » poursuit la spécialiste.



« Il s'est avéré que c'était le cas. Avoir eu le Covid était associé à une augmentation du risque de développer une maladie d'Alzheimer, en particulier chez les personnes de 85 ans et plus, pour lesquelles le risque était augmenté de 89% » ajoute encore Hélène Amieva.



Et de conclure : « cette étude nous montre, une fois de plus, que les efforts de recherche pour continuer d'étudier les effets à long terme du Covid méritent d'être poursuivis ».



*et membre du Conseil scientifique de l'Observatoire B2V des Mémoires









